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  4. Son dakika: 5 belediye başkanı AK Parti'ye geçti

Son dakika: 5 belediye başkanı AK Parti'ye geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2020 13:06 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, 5 belediye başkanının AK Parti'ye geçtiğini açıkladı.

Son dakika: 5 belediye başkanı AK Parti'ye geçti

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, 100 belediye başkanının AK Parti'ye geçeceğini açıklamasından sonra gözler bugünkü AK Parti Grup Toplantısı'na çevrilmişti.

Grup toplantısı sonunda 5 belediye başkanı için rozet takma töreni düzenlendi. AK Parti'nin yeni belediye başkanlarına rozetlerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.

İŞTE AK PARTİ'YE GEÇEN BELEDİYELER

İYİ Parti'den Kayseri - İncesu Belediyesi

Saadet Partisi Osmaniye - Hasanbeyli Belediyesi

CHP'den Osmaniye - Düziçi Belediyesi

Bağımsız - Elazığ - Keban Belediyesi

Bağımsız - Erzurum - Olur Belediyesi

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ak parti 5 belediye başkanı

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
DAHA YENİ BAŞLIYORUZ :)
3 gün önce açıklama yapmışlardı geçecekler diye mit bunlara çalışıyor heralde istihbarat çok sağlam
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