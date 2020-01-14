Son dakika: 5 belediye başkanı AK Parti'ye geçti

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, 100 belediye başkanının AK Parti'ye geçeceğini açıklamasından sonra gözler bugünkü AK Parti Grup Toplantısı'na çevrilmişti.
Grup toplantısı sonunda 5 belediye başkanı için rozet takma töreni düzenlendi. AK Parti'nin yeni belediye başkanlarına rozetlerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.
İŞTE AK PARTİ'YE GEÇEN BELEDİYELER
İYİ Parti'den Kayseri - İncesu Belediyesi
Saadet Partisi Osmaniye - Hasanbeyli Belediyesi
CHP'den Osmaniye - Düziçi Belediyesi
Bağımsız - Elazığ - Keban Belediyesi
Bağımsız - Erzurum - Olur Belediyesi
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