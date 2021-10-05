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Son Dakika: 5 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı

05.10.2021 20:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

5 Ekim Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 228 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 29 bin 802 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yarın, ister dışarıda ister kapalı mekânda yolunuz kalabalık bir yere düşerse çevrenize bakın. Kaçımız maskemizi takmış, kaçımız takmamışız? Sosyal mesafe kuralına uyum çabası var mı? Henüz toplum bağışıklığı aşamasında değiliz. Aşılarımızı olmalı ve kurallara uymalıyız." dedi.

Son Dakika: 5 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı

5 Ekim 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 355 bin 564 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 802 kişinin testi pozitif çıktı, 228 kişi yaşamını yitirdi. İyileşen sayısı ise 32 bin 269 oldu.

"YARIN ÇEVRENİZE BAKIN"

Güncel verileri Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yarın, ister dışarıda ister kapalı mekânda yolunuz kalabalık bir yere düşerse çevrenize bakın. Kaçımız maskemizi takmış, kaçımız takmamışız? Sosyal mesafe kuralına uyum çabası var mı? Henüz toplum bağışıklığı aşamasında değiliz. Aşılarımızı olmalı ve kurallara uymalıyız." ifadelerini kullandı.

5 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

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4 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (4 Ekim) koronavirüs nedeniyle 248 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 28 bin 810 olarak açıklanmıştı.

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