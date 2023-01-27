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SON DAKİKA | 5 ilde FETÖ operasyonu! Gözaltılar var

27.01.2023 08:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Ankara merkezli 5 ilde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kamu mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

SON DAKİKA | 5 ilde FETÖ operasyonu! Gözaltılar var

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kamu mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; örgüt mahrem sorumlularıyla operasyonel irtibatı olan ve haklarında örgüt üyelik ve iltisaklarını gösteren tanık beyanı, ifade, ankesör/ardışık/periyodik arama gibi çeşitli deliller elde edilen 4’ü görevde, 6’sı ihraç, 2’si istifa olmak üzere toplam 12 şüpheli Ankara merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon yapılması ve gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi.

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