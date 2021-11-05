Son Dakika: 5 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı

5 Kasım 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 361 bin 422 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 193 kişinin testi pozitif çıktı, 198 kişi yaşamını yitirdi. İyileşen sayısı ise 32 bin 201 oldu.

"ERTELEMEYE GELMEZ"

Güncel verileri Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Riske karşı ideal sonuç tam doz aşı ile elde ediliyor. Gebelerin, kronik hastalığı olanların ve 60 yaş üzerindekilerin tam aşılı olmaları son derece önemlidir. İki doz mRNA aşısı olanlardan şu an öncelik grubundakiler de zaman kaybetmeden randevu alabilir. Aşı ertelemeye gelmez." dedi.

RİSKE KARŞI İDEAL SONUÇ tam doz aşı ile elde ediliyor. Gebelerin, kronik hastalığı olanların ve 60 yaş üzerindekilerin tam aşılı olmaları son derece önemlidir. İki doz mRNA aşısı olanlardan şu an öncelik grubundakiler de zaman kaybetmeden randevu alabilir. Aşı ertelemeye gelmez. pic.twitter.com/gEAIKghFBO — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 5, 2021

5 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

4 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (4 Kasım) koronavirüs nedeniyle 228 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 29 bin 482 olarak açıklanmıştı.





