Son dakika | 5 katlı binaya saldırıda 50 kişi can verdi! İsrail'den yeni katliam: Gazze ve Beyrut'a bomba yağdı

Son dakika haberi: Gazze'ye de Beyrut'a da bomba yağdı! İsrail, Gazze'nin kuzeyindeki Meşru Beyt Lahiya'da 5 katlı binaya saldırdı. Çok sayıda kişinin barındığı binaya düzenlenen saldırıda 50 kişi yaşamını yitirdi.

BİNADA 70 KİŞİ BARINIYORDU

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Meşru Beyt Lahiya bölgesinde zorla yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı 5 katlı bir binayı vurdu.

Yaklaşık 70 kişinin barındığı belirtilen bina yerle bir oldu.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 50 Filistinli hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.

GAZZE'NİN ORTA VE GÜNEY BÖLGELERİNE SALDIRILARDA 16 CAN KAYBI

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre İsrail ordusuna ait savaş uçakları, Gazze'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nda 2 evi bombaladı. Saldırılarda 11 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ayrıca Gazze'nin güneyindeki Refah kentinin doğusunu da hedef aldı. Saldırılar sonucu 5 kişi öldü.

Görgü tanıkları da İsrail güçlerinin, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nın batısındaki El-Fahura semtinde onlarca binayı patlayıcılarla havaya uçurduğunu aktardı.

İSRAİL ORDUSU GAZZE'NİN KUZEYİNDE BİR ASKERİNİN ÖLDÜĞÜNÜ AÇIKLADI

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, başçavuş rütbesindeki yedek asker Idan Keenan'ın (21), Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya beldesinde dün çıkan çatışmada keskin nişancıların kurşunuyla öldüğü belirtildi.

Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana ölen İsrail askerlerinin sayısı, 374'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 796'ya yükseldi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 210'u çocuk, 11 bin 742’si kadın olmak üzere 43 bin 799 Filistinli öldü, 103 bin 601 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ceset olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

BAŞKENT BEYRUT'A BOMBA YAĞDI

Öte yandan İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine de sabah saatlerinde bir dizi şiddetli hava saldırısı düzenledi. Lübnan resmi ajansı NNA, saldırıların Hades, Şiyah ve Burc el-Baracine bölgelerini hedef aldığını bildirdi. Hades'e düzenlenen şiddetli hava saldırıları St. George Hastanesi çevresini hedef aldı.

Şiyah'ta bir kilisenin yakınındaki 12 katlı binaya düzenlenen ilk saldırıda roketin patlamadığı, ikincisinde ise binanın tamamıyla yerle bir olduğu aktarıldı.

Burc el-Baracine bölgesinde ise Ali Nasır Lisesi'nin arka tarafına çok şiddetli bir saldırı düzenlendiği kaydedildi.

Beyrut'un güneyindeki Dahiye'nin semalarını toz ve duman bulutu kaplarken çok sayıda bina hasar gördü.

Saldırılarda ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

İSRAİL ORDU SÖZCÜSÜ, SALDIRI TEHDİDİNDE BULUNMUŞTU

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından, saldırılar öncesinde Hades, Şiyah ve Burc el-Baracine bölgesinde bazı noktaların işaretli olduğu haritalar paylaşarak saldırı tehdidinde bulunmuştu.

Adraee, söz konusu haritalardaki işaretli bölgelerin Hizbullah tesisleri olduğunu öne sürerek bu bölgelerden en az 500 metre uzağa gidilmesi uyarısı yapmıştı.

İsrail ordusundan dün yapılan açıklamada son bir haftada Beyrut'un güneyine 50 hava saldırısı düzenlendiği öne sürülmüştü.

(AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır