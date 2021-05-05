HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son Dakika: 5 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 5 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

05.05.2021 20:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 356 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 26 bin 476 oldu. İşte 5 Mayıs koronavirüs tablosunda son durum...

Son Dakika: 5 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

5 Mayıs 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 356 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 26 bin 476 oldu.

35 bin 464 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 4 milyon 589 bin 501'e yükseldi.

Bugün yapılan 229 bin 491 test ile birlikte toplam test sayısı 48 milyon 459 bin 224'e ulaştı. Toplam vaka sayısı 4 milyon 955 bin 594, vefat sayısı 41 bin 883, ağır hasta sayısı 3 bin 418 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,2, yatak doluluk oranı yüzde 53,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 33,8, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak kayıtlara geçti.

5 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

5 MAYIS

4 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (4 Mayıs) koronavirüs nedeniyle 336 kişi hayatını kaybetmişti, yeni vaka sayısı ise 28 bin 997 olarak açıklanmıştı.

4 MAYIS

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Akılalmaz olay! Köpeklerini gezdiren kadını ayı yediAkılalmaz olay! Köpeklerini gezdiren kadını ayı yedi
Bakan Yardımcısı Yunanistan'da konuştu: Sessiz kalmamız beklenmemeliBakan Yardımcısı Yunanistan'da konuştu: Sessiz kalmamız beklenmemeli
Tozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldiTozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldi
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Sağlık Bakanlığı koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medya '128 dolar' paylaşımlarını konuşuyor

Sosyal medya '128 dolar' paylaşımlarını konuşuyor

AK Parti'den CHP'ye video animasyonlu gönderme

AK Parti'den CHP'ye video animasyonlu gönderme

Ali Kırca yıllar sonra ilk kez ortaya çıktı

Ali Kırca yıllar sonra ilk kez ortaya çıktı

Hayat kısa memeler sarkıyor

Hayat kısa memeler sarkıyor

Bakan Koca duyurdu! İşte vaka sayısı en çok azalan iller

Bakan Koca duyurdu! İşte vaka sayısı en çok azalan iller

Tek tek tespit edildi! Markete çocuklarıyla gidenlere ceza yağdı

Tek tek tespit edildi! Markete çocuklarıyla gidenlere ceza yağdı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Afyonkarahisar'da biyoenerji tesisinde yangın

Afyonkarahisar'da biyoenerji tesisinde yangın

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

İmzalar atıldı! İmamoğlu 'müjde' olarak duyurdu

İmzalar atıldı! İmamoğlu 'müjde' olarak duyurdu

Kadın polise ahlaksız teklif! Gözaltına alındı

Kadın polise ahlaksız teklif! Gözaltına alındı

Ceza yazan polisin plakasını alan kişinin kimliği şoke etti!

Ceza yazan polisin plakasını alan kişinin kimliği şoke etti!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.