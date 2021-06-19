HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika! 5 milyon doz Sinovac aşısı Türkiye'ye ulaştı

Son dakika! 5 milyon doz Sinovac aşısı Türkiye'ye ulaştı

19.06.2021 18:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanlığı, THY kargo uçağı ile Çin'den yola çıkan 5 milyon doz Sinovac aşısının bugün Türkiye'ye ulaştığını bildirdi.

Son dakika! 5 milyon doz Sinovac aşısı Türkiye'ye ulaştı

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Çinli Sinovac firması tarafından üretilen Coronavac aşısının yeni sevkiyatı tamamlandı.

Gece saatlerinde THY kargo uçağı ile Çin'den yola çıkan 5 milyon doz aşı, sabah saat 06.00'da İstanbul'a ulaştı.

Son dakika! Bakan Koca duyurdu: Aşı randevularında yaş sınırı 30'a indiSon dakika! Bakan Koca duyurdu: Aşı randevularında yaş sınırı 30'a indi

Geçen haftaki sevkiyatta 3 milyon doz Coronavac aşısı Türkiye'ye teslim edilmişti.

Yeni gelen 5 milyon dozluk sevkiyatla birlikte son 10 günde toplam 8 milyon doz Sinovac aşısı Türkiye'ye ulaşmış oldu.

Aşılar incelemelerin ardından kullanıma sunulacak. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sıcaklar gelmeden almanız gereken serinletici ürünlerSıcaklar gelmeden almanız gereken serinletici ürünler
Taşa "Tecavüz ediliyorum" yazmıştı! İğrenç olayda yeni gelişmeTaşa "Tecavüz ediliyorum" yazmıştı! İğrenç olayda yeni gelişme
'Hızlı Gonzales' kiraz ağacında yakalandı!'Hızlı Gonzales' kiraz ağacında yakalandı!
Anahtar Kelimeler:
Sağlık Bakanlığı koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)

En Çok Okunan Haberler

Tatilde aşka geldiler! Samimi şekilde yakalandılar

Tatilde aşka geldiler! Samimi şekilde yakalandılar

İstanbul'da deprem! AFAD: Merkez üssü Kartal, şiddeti 3,9

İstanbul'da deprem! AFAD: Merkez üssü Kartal, şiddeti 3,9

Dadı dizisinin küçük Duygu'su Gökçe Bilgebay şimdi ne yapıyor?

Dadı dizisinin küçük Duygu'su Gökçe Bilgebay şimdi ne yapıyor?

Taşa "Tecavüz ediliyorum" yazmıştı! İğrenç olayda yeni gelişme

Taşa "Tecavüz ediliyorum" yazmıştı! İğrenç olayda yeni gelişme

Markette kız çocuğuna cinsel istismar! İğrenç olay kamerada

Markette kız çocuğuna cinsel istismar! İğrenç olay kamerada

Prof. Dr. Ceyhan'dan 4'üncü dalga uyarısı: Kaçınılmaz olur

Prof. Dr. Ceyhan'dan 4'üncü dalga uyarısı: Kaçınılmaz olur

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Bakan Koca haritayı paylaştı! İşte il il son durum

Bakan Koca haritayı paylaştı! İşte il il son durum

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Evinde ölü bulunmuştu! Servetinin hepsini eğitime bağışlamış

Evinde ölü bulunmuştu! Servetinin hepsini eğitime bağışlamış

Uğur Şahin'den dünyayı korkutan dördüncü dalga uyarısı

Uğur Şahin'den dünyayı korkutan dördüncü dalga uyarısı

Sokak röportajında şaşkına çeviren anlar

Sokak röportajında şaşkına çeviren anlar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.