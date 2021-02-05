Son dakika! 5 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

5 Şubat 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 110 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 7 bin 901 oldu.

8 bin 217 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 2 milyon 404 bin 416'ya yükseldi.

Toplam test sayısı 30 milyon 349 bin 42'ye ulaştı. Toplam vaka sayısı 2 milyon 516 bin 889, vefat sayısı 26 bin 577, ağır hasta sayısı 1423 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,9, yatak doluluk oranı yüzde 45,4, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,1, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,1, ortalama temaslı tespit süresi 6 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak kayıtlara geçti.

5 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

4 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (4 Şubat) koronavirüs nedeniyle 113 kişi hayatını kaybetmişti, yeni vaka sayısı ise 7 bin 909 olarak açıklanmıştı.





