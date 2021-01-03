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  4. Son dakika! 5 terörist etkisiz hale getirildi, 2'si gri listede yer alıyordu

Son dakika! 5 terörist etkisiz hale getirildi, 2'si gri listede yer alıyordu

03.01.2021 16:22 | Son Güncelleme:
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Son dakika! 5 terörist etkisiz hale getirildi, 2'si gri listede yer alıyordu

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 5 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin 500 bin lira ödüllü aranan Evrim Cebeli kod adlı Menice Özkan olduğu belirtildi.

İçişleri Bakanlığı: Yıldırım -1 Cudi Şehit J.Asb.Kd.Bçvş. Sıddık Uluocak Operasyonu kapsamında; Şırnak Merkez ilçe Gabar Dağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve komando birlikleri ile gerçekleştirilen operasyonda, etkisiz hale getirilen 5 teröristten 2’sinin GRİ kategoride yer aldığı tespit edildi.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, sözde Botan Eyaleti Gabar (Küpeli) bölgesinde takım sorumlusu olarak faaliyet gösteren ve terörden arananlarda 500 bin liraya kadar ödülle “GRİ” kategoride yer alan Evrim Cembeli kod adlı Menice Özkan olduğu belirlenmiştir. Teröristin 06.05.2018 tarihinde Şırnak-Güçlükonak-Yağızoymak bölgesinde zırhlı aracın geçişi esnasında EYP ile saldırı eylemine katıldığı tespit edildi.

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