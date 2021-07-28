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Son Dakika: 5 terörist teslim oldu

28.07.2021 18:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanlığı 5 PKK'lı teröristin daha teslim olduğunu açıkladı. Teröristlerden 3'ünün ailesinin Diyarbakır'da evlat nöbetinde olduğu bildirildi. Bu sayıyla beraber evlat nöbeti tutan ailelerle 31'inci buluşma gerçekleşmiş olacak.

Son Dakika: 5 terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "PKK terör örgütünden kaçan 5 terör örgütü mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu. Teröristlerden 3'ünün ailesi Diyarbakır'da evlat nöbetinde bulunuyor." denildi.

Bakanlık'tan yapılan açıklama şöyle:

Terör örgütü PKK’da çözülme devam ediyor, 5 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu, 3’ünün ailesi Diyarbakır’da evlat nöbetindeki aileler arasında bulunuyor

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 5 terör örgütü mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan örgüt mensuplarının 2014 ve 2020 yılları arasında terör örgütüne katıldıkları, Türkiye, Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

Ayrıca teslim olan örgüt mensuplarından 3'ünün ailesi, Diyarbakır’da devam eden “evlat nöbeti” eyleminde bulunan ailelerin arasında bulunuyor.

Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 114'e yükselirken, Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde de evlat nöbeti tutan aileler de 31'inci buluşmayı gerçekleştirecek.

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pkk İçişleri Bakanlığı
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