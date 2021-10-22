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  4. Son Dakika: 52 ilde FETÖ operasyonu! 125 kişiye gözaltı

Son Dakika: 52 ilde FETÖ operasyonu! 125 kişiye gözaltı

22.10.2021 08:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye yönelik gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda 125 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Son Dakika: 52 ilde FETÖ operasyonu! 125 kişiye gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye yönelik iki ayrı operasyon başlatıldı.

29 KİŞİYE GÖZALTI

İlk operasyon kapsamında Dışişleri teşkilatı bünyesinde çeşitli kademelerde çalışırken FETÖ/PDY ile üyelik veya irtibatları nedeniyle meslekten çıkarılan ya da uzaklaştırılan, ayrıca bir kısmının meslek memurluğu, konsolosluk ve ihtisas memurluğu yazılı sınavları öncesinde soruları aldıkları belirlenen 29 şüpheli hakkında 15 ilde gözaltı kararı verdi.

96 KİŞİYE 37 İLDE OPERASYON

Diğer operasyon kapsamında ise MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM ile SİBER Daire Başkanlıklarınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının deşifresine yönelik olarak yapılan çalışmalar sonucunda, örgütün Jandarma Genel Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan ve ‘mahrem hizmetler’ yapılanması içerisinde yer aldıkları tespit edilen; daha önce geçici olarak görevden uzaklaştırılmış 18 astsubay ile daha önce ilişiği kesilmiş 78 askeri öğrenci olmak üzere toplam 96 şüphelinin Ankara merkezli 37 ilde gözaltına alınmalarına karar verildi.

Ayrıntılar birazdan...

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
fetö Gözaltı Ankara
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