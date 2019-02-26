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Son dakika: 53 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2019 09:00 | Son Güncelleme

FETÖ operasyonlarıyla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Konya, Balıkesir ve İzmir merkezli 53 ilde başlatılan operasyonlarda, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 158 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şüphelilerin yakalanması için operasyonların sürdüğü belirtildi.

Son dakika: 53 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında daha önceden gözaltına alınan örgütün TSK'daki personele; molla, genel müdür, müdür, müdür yardımcısı, öğretmen, ümitçi, asistan, gezici doktor, ser doktor, doktor, şehir dışı talebe mesulü gibi pozisyonlarda 'mahrem imamlık' yaptıkları ileri sürülen şüphelilerin verdikleri ifadeleri doğrultusunda 15'i muvazzaf 50 asker hakkında yakalama kararı verildi.

Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 'FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak, örgüt adına eylem ve faaliyette bulunmak, örgüt adına hizmet yüklenmek, örgüt kapsamında kadrolaşmak' suçlaması yöneltilen şüphelilerin yakalanması için 32 ilde bugün sabah eş zamanlı operasyon başlattı. Operasyonla ilgili gözaltıların olduğu öğrenilirken, operasyonun sürdüğü belirtildi.

BALIKESİR MERKEZLİ 4 İLDE OPERASYON

Balıkesir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonlar kapsamında daha önce tutuklanıp tahliye edilenler ile firari durumdaki bazı örgüt üyelerinin yeniden yapılanmaya çalıştığı iddiasıyla 4 ilde 78 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sonrası tasfiye ve tutuklamaların ardından Balıkesir'de faaliyetlerine devam etmeye çalışan örgütün "aktif" yapılanmasına yönelik daha önce gerçekleştirilen iki operasyonda, örgütün sözde il yapılanması (il sorumlusu, il bayan sorumlusu, mütevelli grupları), erkek ve bayan eğitim danışmanlığı yapılanması ile birim yapılanması deşifre edilerek, gözaltına alınan 131 şüpheliden 77'si tutuklandı.

Söz konusu operasyonların ardından geçmiş tarihlerde tutuklanıp daha sonra tahliye olmuş veya halen firari durumdaki örgüt üyelerinin Balıkesir'de tekrar bir yapılanmaya girerek FETÖ adına faaliyet yürütmeye çalıştıkları tespitinde bulunuldu.

TUTUKLULARIN AİLELERİNE MADDİ DESTEK SAĞLAMIŞLAR

Balıkesir Cumhuriyet Savcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında planlı bir operasyon başlatılarak fiziki ve teknik takip çalışmaları yapıldı.

Bu çalışmalar sonucu, FETÖ'nün Balıkesir'de sözde yeni bir il sorumlusu, Bandırma ve Edremit bölgeleri için de sözde birer sorumlu görevlendirdiği, bu kişilerin zaman zaman bir araya gelerek toplantılar yaptıkları, örgüt mensuplarını motive edici çalışmalar içinde oldukları ve almaları gereken tedbirlerle ilgili telkinlerde bulundukları, FETÖ tutuklularının ailelerine maddi destek sağladıkları tespit edildi.

BULUŞMALARI DAĞITTIKLARI GSM HATLARIYLA ORGANİZE ETMİŞLER

Ayrıca, zanlıların kendi adlarına kayıtlı GSM hatları haricinde yabancı uyruklu bazı kişiler adına kayıtlı ikinci bir hat kullandıkları, bu hatların toplu bir şekilde bir örgüt mensubu tarafından getirilerek diğer sorumlu örgüt mensuplarına dağıtıldığı, söz konusu hatları sadece örgütsel buluşmalara gittiklerinde kullandıkları, firari örgüt üyelerine saklanmaları için yer temin ettikleri de belirlendi.

Yapılan tespitlerle örgüt adına halen faaliyet yürüttükleri, ayrıca firari durumda olup örgüt evlerinde saklandıkları belirlenen, aralarında sözde güncel il sorumlusu, ilçe sorumluları, sohbet grubu üyeleri, örgüt üyelerine maddi destek sağlayan esnaf, firari durumdaki örgüte müzahir dershaneler genel müdürü, görevinden ihraç edilmiş binbaşı ve komiserlerin de bulunduğu 78 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Zanlıların yakalanması için Balıkesir, İzmir, Ankara ve Çanakkale'de 85 adreste eş zamanlı operasyon başlatıldı.

İZMİR MERKEZLİ 17 İLDE OPERASYON

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, aralarında 15 muvazzaf asker, 2 mahrem imam, bir örgüt abisi ve 3 polis memuru ile meslekten ihraç edilen askerlerin de bulunduğu 30 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, İzmir merkezli olmak üzere İstanbul, Ankara, Balıkesir, Afyonkarahisar, Tunceli, Osmaniye, Diyarbakır, Sivas, Niğde, Elazığ, Şırnak, Isparta, Mardin, Erzincan, Hatay ve Hakkari'de düzenlediği eş zamanlı operasyonda 18 zanlı gözaltına alındı.

Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

(DHA/AA)

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
TSK de Yargıda Milli Eğitimde Sağlık bakanlığında hemen her yerde 2005 öncesi böyle yapılanmalar yoktu olsa da çok azdı ve eyleme dönüşecek cesaretleri yoktu. Hükümet bunlara maddi destek verdi din tabanı güçlendi, sorular çalınarak okullara girdi hepsi, muhalefet bunları dile getirdiğinde bay kemal sen ne anlarsın dinden camiden.., barsak temizliyoruz... diyenlerle bugünlere gelindi,biter mi mümkün değil,inanmıyorum.siyasi ayağı sapasağlam duruyor.
BEN ARTIK İÇKİCİDEN, KUMARCIDAN, HIRSIZDAN, YALANCIDAN,ÇALANDAN, NEFRET ETMİYORUM.....YÜCE İSLAM DİNİNİN ÜZERİNE BİNEN ASALAK DİN GÖRVLİLERİNDEN, SAHTEKAR DİN TÜCCARLARINDAN, ŞEBEK DİN ŞEYTANLARINDAN NEFRET EDİYORUM. YAHU DİN CAMBAZLIĞINA SOYUNANLARA EN AĞIR CEZA VERİLMELİ MÜSLÜMAN ÜLKEMDE. ADAM 400-500 CENAZE YIKAMIŞ SOYMUŞ SOĞANA ÇEVİRMİŞ İYİLİK ADI ALTINDA GARİBAN İNSANLARIMIZI. 15 YIL İMAMLIK YAPMIŞ UTANMAZ SAHTEKAR ÖLÜ SEVİCİ ...HATİM PARA, MEVLİD PARA,İLAHİ PARA DUA PARA,ÇOK AYIP ÇOK.BU DİNİ KİMSE EŞŞEK YAPAMAYACAK ALTINA ARTIK.İMZA OZAYDİN65
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