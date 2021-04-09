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Son Dakika: 58 ilde, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması başladı

09.04.2021 20:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında "çok yüksek" riskli 58 ilde, 12 Nisan Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Son Dakika: 58 ilde, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması başladı

İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri göz önünde bulundurularak, Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında alınan kararlar doğrultusunda yayımlanan genelgeye göre, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan günlerde vatandaşların temel ihtiyaç malzemelerine ulaşmaları noktasında herhangi bir zorlukla karşı karşıya kalmamaları için tüm tedbirler alındı.

"Yüksek risk" grubunda yer alan illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, bugün 21.00 ve yarın 05.00 saatleri arası ile yarın saat 21.00'de başlayıp 12 Nisan Pazartesi günü saat 05.00'te bitecek şekilde uygulanacak.

"Çok yüksek" risk grubunda yer alan 58 ilde ise saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması 12 Nisan Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek.

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER

Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova, Yozgat ve Zonguldak "çok yüksek" risk grubunda yer alıyor.

EKMEK SATAN BAYİLER HAFTA SONU HİZMET VERECEK

Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulama biçimine göre yarın ve pazar günü market, bakkal, manav, kasap, kuru yemişçiler ve çiçekçiler 10.00-17.00 saatlerinde açık olacak. Yine belirtilen süre içinde marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuru yemişçiler ve çiçekçiler telefonla ya da çevrim içi olarak aldıkları siparişleri teslim edebilecek.

Ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri hafta sonu hizmet verecek.

Lokanta, restoran, pastane ve tatlıcı tarzı iş yerleri, yarın ve pazar günü 10.00-20.00 saatlerinde paket servis faaliyetlerini sürdürebilecek. Çevrim içi sipariş firmaları da 10.00-24.00 saatlerinde siparişlerini teslim edebilecek.

"Yüksek" ve "çok yüksek" risk gruplarındaki illerde bu hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında yarın veya pazar günleri için daha önceden tarih almış nikah veya nikah merasimi şeklindeki düğünlere katılacaklar (katılımcı sınırlamasına uygun olmak kaydıyla) için muafiyet uygulanacak.

Bu arada "düşük" ve "orta riskli" illerde sokağa çıkma kısıtlaması yarın ve pazar günü 21.00-05.00 saatlerinde olacak.

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sokağa çıkma yasağı koronavirüs (Covid-19) seyahat kısıtlaması

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