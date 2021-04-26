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Son Dakika: 6-8 Ekim Olayları ile ilgili dava bugün başlıyor

26.04.2021 10:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

HDP eski Eş Genel Başkanları Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş’ın da aralarında bulunduğu 28’i tutuklu 108 kişinin yargılandığı 6-8 Ekim Olayları'na ilişkin davanın ilk duruşması bugün yapılacak. Öte yandan konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun yaptığı açıklamada "Bu cinayetlerin failleri bugün hakim karşısına çıkıyor. Katiller için hesap vakti. Bizim adalete inancımız tam." açıklamasını yaptı.

Son Dakika: 6-8 Ekim Olayları ile ilgili dava bugün başlıyor

6-8 Ekim 2014’te yaşanan Kobani olaylarına ilişkin 6 yıl sonra açılan dava, bugün Ankara 22’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nce Sincan Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde görülmeye başlanacak. İddianamede aralarında HDP eski Eş Genel Başkanları Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş’ın da bulunduğu 27’si tutuklu, 6’sı hakkında adli kontrol kararı, 75’i hakkında da yakalama kararı bulunan 108 kişi için “devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak” ve “nitelikli adam öldürme” suçlarından 38’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor. Ayrıca sanıklar hakkında 29’ar kez “öldürmeye teşebbüs,” 3 bin 777’şer kez “mala zarar verme”, 25’er kez “alıkoyma”, 395’er kez “hırsızlık”, 15’er kez “yağma”, 308’er kez “iş yeri ve konut dokunulmazlığı ihlâli”, 13’er kez “Türk bayrağını yakma”, 7’şer kez “Atatürk’ü Koruma Kanununa muhalefet” suçlaması bulunuyor.

HDP’den yapılan açıklamada, mahkemeye “savunma” yapmak için bin 200 avukatın yetki belgesi sunduğu; ayrıca çok sayıda avukatın da duruşmaya gözlemci olarak katılacağı ifade edildi. Açıklamada, Adalet İçin Hukukçular, Avukat Dayanışması, Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD), Çağdaş Avukatlar Grubu (İstanbul ve İzmir) gibi sivil toplum kuruluşlarının ve İzmir, Diyarbakır, Van, Şırnak, Şanlıurfa, Tunceli, Hakkâri, Ağrı, Bursa ve Mardin barolarından da temsilcilerin duruşmaya katılacağı belirtildi. Duruşmayı izlemek için ayrıca İsveç Sosyal Demokrat Parti, İtalya Demokratik Partisi, Avrupa Parlamentosu Avrupa Özgür İttifakı’nın da bulunduğu 11 yabancı heyet temsilcisinin de Ankara’ya geleceği kaydedildi.

ADLİYE ÖNÜNDE GERGİNLİK

Davasının görüldüğü Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü’nde, HDP’li grup ile polis arasında gerginlik yaşandı.

'KATİLLER İÇİN HESAP VAKTİ'

Ayrıca, konu ile ilgili olarak Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun açıklamasında şunları ifade etti:

"Türkiye'yi kendilerince istedikleri yola çekmek için terörden yaptırıma kadar türlü tehditlere başvuranlar, başarıya ulaşamadı, ulaşamayacak Allah'ın izniyle. Terör örgütü PKK’nın emri ve siyasi uzantılarının çağrısı sonucunda, özellikle sivil insanlara yönelik kanlı katliamlara sahne olan 6-8 Ekim olayları da yine böylesine bir girişimdir.

Bu cinayetlerin failleri bugün hakim karşısına çıkıyor. Katiller için hesap vakti. Bizim adalete inancımız tam

Türkiye’yi bölmek, parçalamak ve dahası içeriden hançerlemek isteyen tüm odaklara karşı devletimiz ve milletimiz her daim ayaktadır. Terör örgütleriyle küresel güç odaklarıyla ve darbeci zihniyetlerle mücadeleden bir an olsun geri durmayacağız."


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Selahattin Demirtaş HDP Halkların Demokratik Partisi

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