Son Dakika: 6-8 Ekim Olayları ile ilgili dava bugün başlıyor

6-8 Ekim 2014’te yaşanan Kobani olaylarına ilişkin 6 yıl sonra açılan dava, bugün Ankara 22’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nce Sincan Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde görülmeye başlanacak. İddianamede aralarında HDP eski Eş Genel Başkanları Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş’ın da bulunduğu 27’si tutuklu, 6’sı hakkında adli kontrol kararı, 75’i hakkında da yakalama kararı bulunan 108 kişi için “devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak” ve “nitelikli adam öldürme” suçlarından 38’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor. Ayrıca sanıklar hakkında 29’ar kez “öldürmeye teşebbüs,” 3 bin 777’şer kez “mala zarar verme”, 25’er kez “alıkoyma”, 395’er kez “hırsızlık”, 15’er kez “yağma”, 308’er kez “iş yeri ve konut dokunulmazlığı ihlâli”, 13’er kez “Türk bayrağını yakma”, 7’şer kez “Atatürk’ü Koruma Kanununa muhalefet” suçlaması bulunuyor.

HDP’den yapılan açıklamada, mahkemeye “savunma” yapmak için bin 200 avukatın yetki belgesi sunduğu; ayrıca çok sayıda avukatın da duruşmaya gözlemci olarak katılacağı ifade edildi. Açıklamada, Adalet İçin Hukukçular, Avukat Dayanışması, Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD), Çağdaş Avukatlar Grubu (İstanbul ve İzmir) gibi sivil toplum kuruluşlarının ve İzmir, Diyarbakır, Van, Şırnak, Şanlıurfa, Tunceli, Hakkâri, Ağrı, Bursa ve Mardin barolarından da temsilcilerin duruşmaya katılacağı belirtildi. Duruşmayı izlemek için ayrıca İsveç Sosyal Demokrat Parti, İtalya Demokratik Partisi, Avrupa Parlamentosu Avrupa Özgür İttifakı’nın da bulunduğu 11 yabancı heyet temsilcisinin de Ankara’ya geleceği kaydedildi.