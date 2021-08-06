Son Dakika: 6 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

6 Ağustos 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

"İKİ YOL VAR; TEDBİR VE AŞI"

Twitter hesabından güncel verileri paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayılarının artış hızı istenilen seviyede düşerse daha güvende olacağız. Bunun için iki yol var; tedbir ve aşı. Aşınızı olun." dedi.

Vaka sayılarının artış hızı istenilen seviyede düşerse daha güvende olacağız. Bunun için iki yol var; tedbir ve aşı. Aşınızı olun. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/duJeo2e6U3 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 6, 2021

6 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

5 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (5 Ağustos) koronavirüs nedeniyle 108 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 24 bin 297 olarak açıklanmıştı.





