Son Dakika: 6 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

6 Ağustos 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.
Twitter hesabından güncel verileri paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayılarının artış hızı istenilen seviyede düşerse daha güvende olacağız. Bunun için iki yol var; tedbir ve aşı. Aşınızı olun." dedi.
Vaka sayılarının artış hızı istenilen seviyede düşerse daha güvende olacağız. Bunun için iki yol var; tedbir ve aşı. Aşınızı olun. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/duJeo2e6U3— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 6, 2021
Türkiye'de dün (5 Ağustos) koronavirüs nedeniyle 108 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 24 bin 297 olarak açıklanmıştı.
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