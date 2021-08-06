HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son Dakika: 6 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 6 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

06.08.2021 19:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

6 Ağustos Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 101 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 23 bin 957 oldu. Twitter hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayılarının artış hızı istenilen seviyede düşerse daha güvende olacağız. Bunun için iki yol var; tedbir ve aşı. Aşınızı olun." ifadelerini kullandı.

Son Dakika: 6 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

6 Ağustos 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

"İKİ YOL VAR; TEDBİR VE AŞI"

Twitter hesabından güncel verileri paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayılarının artış hızı istenilen seviyede düşerse daha güvende olacağız. Bunun için iki yol var; tedbir ve aşı. Aşınızı olun." dedi.

6 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

E8Hz9VsXsAUyO0o

5 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (5 Ağustos) koronavirüs nedeniyle 108 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 24 bin 297 olarak açıklanmıştı.

E8CnVTSWYAMwFu1

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şaşkına çeviren vaka! Koltuk altından süt akmaya başladıŞaşkına çeviren vaka! Koltuk altından süt akmaya başladı
Bu görüntüler Türkiye'den! Bozkırın ortasındaki ‘vaha’ görenleri büyülüyorBu görüntüler Türkiye'den! Bozkırın ortasındaki ‘vaha’ görenleri büyülüyor
Yangın söndürme uçağını engelleyen jetski hakkında soruşturmaYangın söndürme uçağını engelleyen jetski hakkında soruşturma
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi Fahrettin Koca koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı) Sağlık Bakanı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

MEB'de devir teslim! Ziya Selçuk ve Mahmut Özer'den açıklamalar

MEB'de devir teslim! Ziya Selçuk ve Mahmut Özer'den açıklamalar

Yangınlardan bir güzel haber daha! Bakan Pakdemirli duyurdu

Yangınlardan bir güzel haber daha! Bakan Pakdemirli duyurdu

İstanbul'da yangın! Valilik'ten açıklama

İstanbul'da yangın! Valilik'ten açıklama

Erdoğan'dan orman yangınlarıyla ilgili açıklama

Erdoğan'dan orman yangınlarıyla ilgili açıklama

Şoke eden görüntü! Sansürlemeyi unuttular

Şoke eden görüntü! Sansürlemeyi unuttular

Leyla Bilginel gelen yardımlara isyan etti! "Jartiyerler mi, kullanılmış iç çamaşırları mı..."

Leyla Bilginel gelen yardımlara isyan etti! "Jartiyerler mi, kullanılmış iç çamaşırları mı..."

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

'Sarıklı amiral' emekli edildi

'Sarıklı amiral' emekli edildi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Otoparkta büyük yangın! 86 araç kül oldu

Otoparkta büyük yangın! 86 araç kül oldu

Bu kadarına da pes! Yanan tarlaları satışa çıkardılar

Bu kadarına da pes! Yanan tarlaları satışa çıkardılar

Ankara'da yangın! Dumanlar Anıtkabir'e ulaştı

Ankara'da yangın! Dumanlar Anıtkabir'e ulaştı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.