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Son Dakika: 6 ilde DHKP/C operasyonu

03.12.2021 08:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre terör örgütü DHKP/C'ye yönelik 6 ilde İstanbul merkezli operasyon başlatıldı. 43 şüpheli hakkında yakalama kararı olduğu belirtildi.

Son Dakika: 6 ilde DHKP/C operasyonu

Terör örgütü DHKP/C’nin faaliyetlerine yönelik bir çalışma gerçekleştirildi. Örgüte yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ile ortaklaşa operasyon başlatıldı.

GÖZALTILAR VAR

Örgüt ile bağlantılı oldukları ileri sürülen 43 şüphelinin yakalanması için İstanbul, Sivas, Samsun, İzmir, Ankara, Yozgat ve Denizli’de düzenlenen operasyonlarda, Ayten Ö., Emir K., Beyhan G., Adalet K. ve Direnç Y.’nin de aralarında bulunduğu çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

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Sabah erken saatlerde başlayan operasyonda gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. Operasyonların sürdüğü aktarıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul
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