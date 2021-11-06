Son Dakika: 6 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı

6 Kasım 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 358 bin 326 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 474 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi yaşamını yitirdi. İyileşen sayısı ise 30 bin 584 oldu.

"CİDDİYETLE ELE ALMALI"

Güncel verileri Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hedeflediğimiz aşı başarısına ulaşabilmiş değiliz. Aşı kararsızlığı bunun önemli nedenleri arasında. İlk dozu olmayanlar ve ikinci dozu erteleyenler konuyu sürüncemede bırakmayıp, ciddiyetle ele almalı. Bilgi kaynağımız bilim insanları, %79’un kararıysa hepimize örnek olmalı." dedi.

Hedeflediğimiz aşı başarısına ulaşabilmiş değiliz. AŞI KARARSIZLIĞI bunun önemli nedenleri arasında. İlk dozu olmayanlar ve ikinci dozu erteleyenler konuyu sürüncemede bırakmayıp, ciddiyetle ele almalı. Bilgi kaynağımız bilim insanları, %79’un kararıysa hepimize örnek olmalı. pic.twitter.com/L5w1jrJuOg — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 6, 2021

6 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

5 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (5 Kasım) koronavirüs nedeniyle 198 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 28 bin 193 olarak açıklanmıştı.





