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  4. SON DAKİKA: 6'lı masa toplantısı sona erdi! Adayın açıklanacağı tarih belli oldu

SON DAKİKA: 6'lı masa toplantısı sona erdi! Adayın açıklanacağı tarih belli oldu

02.03.2023 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Türkiye, seçime hazırlanırken Millet İttifakı'nın çıkaracağı aday da merak ediliyor. İYİ Parti cephesi adayın 2 Mart günü belirleneceğini belirtmişti. Altılı masa, 12'nci toplantısını Saadet Partisi ev sahipliğinde yaptı. Pazartesi günü 6 liderin yeniden bir araya geleceği ve ve adayın açıklanacağı belirtildi.

Son dakika... 14 Mayıs'taki seçimlere sayılı günler kala altılı masanın adayı için kritik gün geldi. Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin liderleri bugün Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde bir araya geliyor. Cumhurbaşkanı adayının belirleneceği kritik toplantının öncesinde ise Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın açıklamaları kulisleri hareketlendirmişti. Altı lider de Saadet Partisi Genel Merkezi'ne geldi.

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ALTILI MASA'NIN 12. TOPLANTISINDAN FOTOĞRAFLAR GELDİ

CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisinin yer aldığı altılı masanın 12'nci toplantısı başladı. Toplantıdan ilk fotoğraflar da geldi.

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ADAYIN AÇIKLANACAĞI TARİH BELLİ OLDU

6'lı masanın toplantısı sona erdi. Liderler pazartesi yeniden bir araya gelecek ve adayı açıklayacaklar.

AKŞENER, YAVAŞ'IN İSMİNİ Mİ MASAYA GETİRECEK?

Yavaş'ın açıklamaları kulisleri hareketlendirirken, "Adaylık sinyali" olarak yorumlanmış; İYİ Parti lideri Meral Akşener'in de Yavaş'ın ismini adaylık için masaya sunacağı iddia edilmişti.

TOPLANTI ÖNCESİ CHP'DEN YENİ AÇIKLAMA

Toplantı öncesi Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtlayan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Yavaş'ın açıklamalarını değerlendirirken; cumhurbaşkanı adayıyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

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CHP'li Özel'in açıklamaları şöyle;

"TAM DA MANSUR BEY'İN SÖYLEDİĞİ GİBİ..."

"Biz de uzun süredir bekliyoruz. Görünen o ki bugünkü toplantıda adayımız belirlenecek. Adaylık konusunda herkes başka bir şeyler söyleyebilir, hepimizin gönlünde ayrı bir aday olabilir ama genel başkanım bana bir çerçeve çizdi. Aylardır da bu çerçeve net: Adayı 6'lı masa belirleyecek ve bu aday 13. cumhurbaşkanı olacak. Bu tam da Mansur Bey'in, Ekrem Bey'in hepimizin söylediğidir. Bu masadan çıkan irade bizim, hepimizin iradesidir.

Fox TV canlı yayınında konuşan Yavaş, adaylık teklifi gelirse "Görev olarak kabul edebilirim" demişti. Yavaş; Kılıçdaroğlu ve Akşener'in iradeleri dışında bir karar ise almayacağının altını çizmişti.

ADAY BUGÜN AÇIKLANACAK MI?

Bugünkü toplantıda karar alınmasını bekliyorum ama karar alınsa bile bugün, aday açıklanmayabilir.'Şu tarihte şu salonda adayımızın tanıtımı olacak' diyebilirler. Bizim adayımız Türkiye'yi nasıl yöneteceğini o tanıtımda tek tek anlatacaktır."

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KILIÇDAROĞLU'NUN İSMİNİ MASAYA KARAMOLLAOĞLU GETİRDİ

Kulis bilgilerine göre Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, ev sahibi olarak adaylık için en sıcak ismin Kılıçdaroğlu olduğunu belirterek masaya getirdi. İYİ Parti lideri Akşener'in Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına destek verip vermeyeceği adayın ismini şekillendirecek.

Mansur Yavaş'tan 'cumhurbaşkanı adaylığı' açıklaması! Mansur Yavaş'tan 'cumhurbaşkanı adaylığı' açıklaması!
6'lı Masa'nın cumhurbaşkanı adayı için kritik gün! Belli oluyor 6'lı Masa'nın cumhurbaşkanı adayı için kritik gün! Belli oluyor

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Mansur Yavaş Özgür Özel CHP Millet İttifakı 6'lı masa cumhurbaşkanı adayı

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