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  4. Son dakika: 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı ne zaman belli olacak? Temel Karamollaoğlu açıkladı

Son dakika: 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı ne zaman belli olacak? Temel Karamollaoğlu açıkladı

18.10.2022 21:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Seçim tarihi yaklaştıkça 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı merak konusu olmaya devam ediyor. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, katıldığı canlı yayında çok konuşulacak ifadeler kullandı. Karamollaoğlu, "Cumhurbaşkanı adayı konusunda acele etmeme kararındayız. Seçim dönemine girildi sayılır. Cumhurbaşkanı adayını seçim tarihi belli olduktan sonra belirleyeceğiz." diye konuştu.

Son dakika: 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı ne zaman belli olacak? Temel Karamollaoğlu açıkladı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Habertürk'te Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek programında çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Karamollaoğlu, 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayının ne zaman açıklanacağı ile ilgili çarpıcı ifadeler kullanırken artık somut politikaları açıklamaya başlayacaklarını söyledi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

6'LI MASA HATA MI YAPIYOR?

"Bir hata yaptığımız kanaatinde değilim. Parlamenter sistemde koalisyonlar seçimden sonra kurulur. Şimdi şartlar değişti. Biz başkanlık sistemiyle yönetiliyoruz. Önce bugünkü gibi başkan seçilecek, arkasından da mevcut seçime göre Türkiye Cumhuriyeti yönetilecek. Öncelikle koalisyon şartlarını belirlemeliyiz. 6 partinin hepsinin her konuda ittifak etmesi mümkün olmaz. Ama asgari müşterekte birleşerek bunu yapmak mümkün.

6'LI MASANIN CUMHURBAŞKANI ADAYI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

6 aylık sürede bu konuyu olgunlaştırdık ve belli bir noktaya geldik. İkinci döneme giriyoruz. Artık somut politikalarımızı açıklamaya başlayacağız. Cumhurbaşkanı adayı konusunda acele etmeme kararındayız. Seçim dönemine girildi sayılır. Cumhurbaşkanı adayını seçim tarihi belli olduktan sonra belirleyeceğiz."

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Temel Karamollaoğlu 6'lı masa cumhurbaşkanı adayı
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