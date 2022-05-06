Son dakika: 6 Mayıs koronavirüs tablosu belli oldu

Son dakika haberi: Sağlık Bakanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin güncel gelişmeler duyuruldu. 6 Mayıs 2022 koronavirüs tablosu belli oldu. Son 24 saatte Türkiye'de 1743 kişi koronavirüse yakalandı, 7 kişi ise hayatını kaybetti. İşte koronavirüs verileriyle ilgili son durum...
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