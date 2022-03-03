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Son dakika: 6 parti liderinin buluşmasında yeni detay! Ali Babacan…

03.03.2022 07:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

6 partinin bir araya gelmesi ile ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti liderleri her ay bir araya gelecek. Mart buluşmasında liderleri Ali Babacan ağırlayacak. Sıralama belirlenirken uygulanan kriter ise dikkat çekti. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: 6 parti liderinin buluşmasında yeni detay! Ali Babacan…

Son dakika haberi... Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakatı'na imza koyan CHP, İYİ Parti, SP, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve DP liderleri, her ay hem güncel meseleleri hem de yeni sisteme geçiş sürecinin detaylarını değerlendirmek üzere altılı olarak bir araya gelmeyi sürdürecek. Edinilen bilgiye göre, liderler buluşmasında "parti isimlerine" göre alfabetik sıra kriterine göre ev sahipliği üstlenilecek. Bu çerçevede mart ayındaki buluşmada liderleri DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ağırlayacak.

Altı liderli çalışma yemeği formatındaki ilk buluşma, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun daveti üzerine gerçekleşmişti. Altı lider bu ay bir kez daha aynı masa etrafında buluşacak. Milliyet'in partilerin kurmaylarından edindiği bilgiye göre bu konu, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Sunum ve İmza Töreni’nde liderlerin yaptıkları sohbette gündeme geldi. Babacan'ın ev sahipliğinde buluşulmasına karar verildi. Milliyet gazetesinin haberine göre toplantıda liderler güncel gelişmelerin yanı sıra, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem'e geçiş sürecinin yol haritası, bu süreçte hangi çalışmaların yapılması gerektiği, seçim öncesinden seçim sonrasına hangi aşamaların ne şekilde hayata geçirileceği aşama aşama detaylı ele alınacak.

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ALTI PARTİ ARASINDA BİR KOMİSYON KURULACAK

Öte yandan önümüzdeki süreçte altı parti arasında kesintisiz iletişimi sağlayacak ve çalışmalarda bir anlamda sekreterya görevini üstlenecek bir komisyonun oluşturulmasının da planlandığı, söz konusu komisyonda her partiden birer genel başkan yardımcısının yer alacağı belirtiliyor.

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Ali Babacan Kemal Kılıçdaroğlu Meral Akşener CHP

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