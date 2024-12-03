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  4. Son dakika | 6 Şubat'ta Adıyaman'da 72 kişiye mezar olmuştu! İsias Otel davasında sanıklara hapis yolu gözüktü

Son dakika | 6 Şubat'ta Adıyaman'da 72 kişiye mezar olmuştu! İsias Otel davasında sanıklara hapis yolu gözüktü

03.12.2024 12:32
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Son dakika haberi: 6 Şubat depremlerinde Grand İsias Hotel'in çökmesiyle 72 kişi yaşamını yitirmişti. Hayatını kaybedenler arasında KKTC'den sporcular da vardı. Olayla ilgili davada sanıklar için istenen ceza açıklandı. Tüm sanıklar için aynı suçtan hapis istendi. Öte yandan duruşmaya KKTC Başbakanı Ünal Üstel de katıldı.

Son dakika | 6 Şubat'ta Adıyaman'da 72 kişiye mezar olmuştu! İsias Otel davasında sanıklara hapis yolu gözüktü

Son dakika haberi: Adıyaman'da depremde çöken İsias Otel davasının 5. duruşması Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görüldü. Duruşmaya katılan KKTC Başbakanı Ünal Üstel, "Çocuklarımıza mezar olan otel gibi diğer otellerin olmaması için bunu sonuna kadar savunacağız, savunmaya da hep birlikte devam edeceğiz" dedi. Davada önemli bir gelişme yaşandı.

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TÜM SANIKLAR İÇİN AYNI CEZADAN HAPİS İSTEMİ

Savcı tüm sanıklar için "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 22 yıl 6 ay hapis cezası talep etti.

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KKTC BAŞBAKANI ÜSTEL DE DURUŞMAYA KATILDI

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ve aralarında KKTC'li sporcuların da olduğu 72 kişinin hayatını kaybettiği Grand İsias Hotel'e ilişkin 3'ü tutuklu 11 sanığın yargılandığı duruşmaya katıldı.

Üstel, beraberindeki heyetle geldiği duruşma öncesi Adıyaman Adliyesi önünde gazetecilere, depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

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5'inci kez mahkeme salonuna geldiklerini aktaran Üstel, şöyle konuştu:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bütün kesimleri birlik, beraberlik içerisinde tek yürek olarak Adıyaman'dayız. Bugün 5'inci kez mahkeme salonuna gireceğiz. Bildiğiniz üzere 6 Şubat 2023'te Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşanan asrın felaketinde binlerce insanımızı yitirdik. Biz KKTC olarak evlatlarımızı, çocuklarımızı kaybettik bu acı büyük, hiçbir zaman dinmeyecek bir acımızdır. Ben burada Başbakan olarak ama en önemlisi bir baba olarak bulunmaktayım. Bakan arkadaşlarımız milletvekillerimiz halkımız bir bütünlük içerisinde mahkeme salonunda mahkemenin dikkatli bir şekilde kararını izleyeceğiz."

Türkiye Cumhuriyeti'nin adaletine güvendiklerini anımsatan Üstel, "Türkiye Cumhuriyeti'nin adaletine güvenimiz sonsuzdur. Biz burada halkımın hakkını hukukunu korumak için burada bulunmaktayız. Çocuklarımıza mezar olan otel gibi diğer otellerin olmaması için bunu sonuna kadar savunacağız, savunmaya da hep birlikte devam edeceğiz." dedi.

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"DAVANIN TAKİPÇİSİ OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Davanın takipçisi olmaya devam edeceklerini anlatan Üstel, "Bizim inancımız bu oteli yaparken suç işleyenler mahkemeler huzurunda gerekli cezayı alana kadar biz bu davalarımızdan vazgeçmeyeceğiz. Bu davalarımız inancımız odur ki en iyi şekilde sonuçlanacak ve artık bu davalar gibi başka bir doğal afetlerde yaşanmaması adına örnek bir dava olacak diye düşünüyoruz. O yüzden biz KKTC halkı olarak bu davanın peşindeyiz." dedi.

Üstel, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Bu davaya KKTC büyük bir dayanışma içerisinde. Büyük bir birlik içerisinde bütün kesimler tek yürek halinde. Bugün Adıyaman'dan mahkeme salonunda davanın en iyi şekilde sonuçlanacağının inancını taşıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin adaletine güvenimiz sonsuzdur. En iyi şekilde neticeleneceğinin inancını taşıyorum."

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Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Karakaya da sorumluların cezalandırılmasını istediklerini söyledi.

NE OLMUŞTU?

Kahramanmaraş merkezli depremlerde, KKTC'den sporcuların da aralarında yer aldığı 72 kişinin yaşamını yitirdiği Grand İsias Hotel'e ilişkin otel sahibi tutuklu sanıklar Ahmet Bozkurt, oğlu Mehmet Fatih Bozkurt ve mimar Erdem Yıldız ile tutuksuz 8 sanık hakkında iddianame hazırlanmıştı.

Sanıkların "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılması istenen iddianamede, 1993 yılında konut olarak inşa edilen otele 2016 yılında ruhsatsız bir kat eklendiği, binada kullanılan malzemenin kalitesinin yetersiz olduğu ve yönetmeliklere uyulmadığı belirtilmişti.

(AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
deprem otel
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