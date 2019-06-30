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Son dakika: 6 Türk Libya'da alıkonuldu! Türkiye'den Libya'ya sert uyarı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2019 20:10 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığından "Libya'da Hafter'e bağlı illegal milis güçler tarafından altı vatandaşımızın alıkonulması haydutluk ve korsanlık niteliğinde bir eylemdir. Vatandaşlarımızın derhal serbest bırakılmalarını bekliyoruz. Aksi takdirde Hafter unsurları meşru hedef haline gelecektir." açıklaması yapıldı.

Son dakika: 6 Türk Libya'da alıkonuldu! Türkiye'den Libya'ya sert uyarı

Türkiye, Libya'da Halife Hafter güçlerince alıkonulan Türk vatandaşlarının serbest bırakılmamaları halinde Hafter unsurlarının "meşru hedef" haline geleceği uyarısında bulundu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Hafter güçlerince alıkonulan Türk vatandaşlarının bir an önce serbest bırakılmaları istendi.

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Libya'da Hafter'e bağlı illegal milis güçler tarafından altı vatandaşımızın alıkonulması haydutluk ve korsanlık niteliğinde bir eylemdir. Vatandaşlarımızın derhal serbest bırakılmalarını bekliyoruz. Aksi takdirde Hafter unsurları meşru hedef haline gelecektir."

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Türkiye Libya 6 türk vatandaşı

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