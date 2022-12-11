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  4. Son dakika | 6 yaşında evlendirilip cinsel istismara maruz kalmıştı! Okul müdürünün tepki çeken paylaşımı hakkında soruşturma başlatıldı

Son dakika | 6 yaşında evlendirilip cinsel istismara maruz kalmıştı! Okul müdürünün tepki çeken paylaşımı hakkında soruşturma başlatıldı

11.12.2022 10:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: 6 yaşındaki kızın evlendirilip cinsel istismara maruz kaldığı korkunç olayla ilgili gelişmeler yakından takip edilirken bir okul müdürünün yaptığı paylaşım tartışmalara yol açmıştı. MEB'den konuyla ilgili bir açıklama geldi. Bakanlık, müdürün söz konusu sosyal medya paylaşımları hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Son dakika | 6 yaşında evlendirilip cinsel istismara maruz kalmıştı! Okul müdürünün tepki çeken paylaşımı hakkında soruşturma başlatıldı

Son dakika haberi: Türkiye 6 yaşındaki kızın evlendirilip tecavüze maruz kaldığı iddialarıyla ilgili gelişmeleri takip etmeye devam ediyor. Olayla ilgili son gelişmeyi MEB duyurdu.

İstanbul Cağaloğlu Anadolu Lisesi Müdürü Cafer Koçyiğit, olayla ilgili sosyal medya hesabından bir ayete de yer verdiği paylaşım yaparak şu ifadeleri kullanmıştı:

“‘Bu ayet iman edelere hitap ediyor. İmansızlar siz iftira atmaya, karalamaya devam edebilirsiniz.”

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MEB'den yapılan açıklamada "Kamuoyunda infiale neden olan bir kız çocuğunun evlendirilerek cinsel istismara maruz bırakıldığı haberleri üzerine İstanbul'da bir okul müdürünün sosyal medyadaki paylaşımları hakkında Bakanlığımızca inceleme/soruşturma başlatılmıştır." dendi.

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