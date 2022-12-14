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  4. Son dakika: 6 yaşındaki 'çocuk gelin' davasında yeni gelişme! Yakalama kararı verilen Kadir İstekli gözaltına alındı

Son dakika: 6 yaşındaki 'çocuk gelin' davasında yeni gelişme! Yakalama kararı verilen Kadir İstekli gözaltına alındı

14.12.2022 18:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: 6 yaşındaki çocuğun evlendirilip cinsel istismara maruz kalmasıyla ilgili davada yeni bir gelişme yaşandı. H.K.G.'nin evlendirildiği Kadir İstekli ve babası Yusuf Ziya Gümüşel hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı. Olayla ilgili Kadir İstekli gözaltına alındı.

Son dakika: 6 yaşındaki 'çocuk gelin' davasında yeni gelişme! Yakalama kararı verilen Kadir İstekli gözaltına alındı

Son dakika haberi: Türkiye'nin gündeminden düşmeyen 'çocuk gelin' skandalında her geçen gün yeni gelişmeler yaşanıyor. İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G.'nin 6 yaşında Kadir İstekli ile 'evlendirilip' cinsel istismara maruz kalması infial yaratmıştı. Kadir İstekli, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Gümüşel'in tutuklanmaları talep edilmişti. Soruşturma kapsamında 2 kişi için yakalama kararı verilmişti.

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6 yaşındaki kızın evlendirilmesiyle ilgili soruşturmada Kadir İstekli, Pendik'te gözaltına alındı.

OY BİRLİĞİYLE HÜKMEDİLDİ

Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının, müşteki Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve müşteki H.K.G'nin avukatlarının sanıklarla ilgili tutuklama taleplerini değerlendirdi.

Buna göre heyet Sanıklar Kadir İstekli ile Yusuf Ziya Gümüşel'in "üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, atılı suçun CMK'nın 100/3. maddesinde gösterilen katalog suçlardan olması, CD çözümünü içerir bilirkişi raporu, bu suç için yasa öngörülen alt ve üst sınırları bu nedenle oluşan kaçma şüphesi, mevcut delil durumu" nedeniyle ayrı ayrı tutuklanmalarına yönelik haklarında yakalama emri çıkartılmasına oy birliğiyle hükmetti.

Heyet, ayrıca müştekinin ruh sağlığının bozuk olup olmadığının tespiti için rapor aldırılmasına karar verdi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul'da küçük yaşta kız çocuğuna cinsel istismarda bulunulduğu iddiası üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma sonucunda hazırlanan ve Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanık Kadir İstekli'nin "nitelikli cinsel saldırı" ve "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçlarından 30 yıldan az olmamak üzere, diğer sanıklar Yusuf Ziya Gümüşel ve Fatıma Gümüşel'in de "çocuğun nitelikli cinsel istismara iştirak" suçundan 18 yıldan az olmamak üzere hapisle cezalandırılması istenmişti.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ise Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanı sıfatıyla 6 yaşındaki kız çocuğunun cinsel istismarına yönelik iddialarla ilgili 2012'de hukuka aykırı olarak kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verdiği iddia edilen cumhuriyet savcısı hakkında HSK'ye inceleme izni vermişti.

Bunun üzerine savcı hakkında HSK Birinci Dairesince inceleme başlatılmış ve müfettiş görevlendirilmişti.

Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi, 22 Mayıs 2023 olarak belirlenen duruşma tarihinin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının talebi üzerine 30 Ocak 2023'te yapılmasına karar vermişti.

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(AA)

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