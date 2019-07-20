Son dakika: 600 bin TL ödülle aranan terörist Meryem Aksu etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'da düzenlenen operasyona ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"İç güvenlik operasyonları kapsamında, 16 Temmuz 2019 tarihinde Diyarbakır Kulp ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4'e yükselmiştir.

600 BİN TL ÖDÜLLE ARANIYORDU



Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, Terörden Arananlar Listesi'nde 600 bin TL ödülle turuncu kategoride yer alan sözde 'Dorşin' grubu halkla ilişkiler sorumlusu Sorhin Eruh kod adlı Meryem Aksu olduğu tespit edilmiştir."

Kaynak: İHA

