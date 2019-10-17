Son dakika: 600'e yakın terörist YPG-PKK'dan firar etti

Fırat'ın doğusuna yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda 9'uncu güne girildi. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre Fırat'ın doğusunda terör örgütü ile hareket eden Arapların büyük bölümünün örgüte olan desteğini çekmeye başladığı ortaya çıktı.

600'E YAKIN TERÖRİST FİRAR ETTİ



Rakka ve Tabga bölgelerinde örgütün zorla silah altına aldığı 600'e yakın teröristin firar ettiği, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) teslim olan terörist sayısının 40'ı geçtiği belirtildi.

'DEAŞ GERİ DÖNDÜ' ALGISI!



Öte yandan terör örgütü PKK-YPG'nin Haseke'de eylem yaptırarak, "DEAŞ geri döndü" algısı oluşturmaya çalıştığı ortaya çıktı.

Kaynak: İHA

