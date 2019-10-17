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Son dakika: 600'e yakın terörist YPG-PKK'dan firar etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2019 14:08 | Son Güncelleme

Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından terör örgütü YPG/PKK'nın Rakka ve Tabga bölgelerinde zorla silah altına aldığı 600'e yakın teröristin firar ettiği, örgütün Haseke'de eylem yaptırarak, 'DEAŞ geri döndü' algısı oluşturmaya çalıştığına dair duyumların alındığı belirtildi.

Son dakika: 600'e yakın terörist YPG-PKK'dan firar etti

Fırat'ın doğusuna yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda 9'uncu güne girildi. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre Fırat'ın doğusunda terör örgütü ile hareket eden Arapların büyük bölümünün örgüte olan desteğini çekmeye başladığı ortaya çıktı.

600'E YAKIN TERÖRİST FİRAR ETTİ

Rakka ve Tabga bölgelerinde örgütün zorla silah altına aldığı 600'e yakın teröristin firar ettiği, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) teslim olan terörist sayısının 40'ı geçtiği belirtildi.

'DEAŞ GERİ DÖNDÜ' ALGISI!

Öte yandan terör örgütü PKK-YPG'nin Haseke'de eylem yaptırarak, "DEAŞ geri döndü" algısı oluşturmaya çalıştığı ortaya çıktı.

Kaynak: İHA

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Zorla korkutulup kacirilan suriyedeki arap ve kurt ailenin cocuklari suan firsatini bulup kacanlar .
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