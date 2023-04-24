SON DAKİKA | 65 dokunulmazlık dosyası Meclis'te! Aralarında Ümit Özdağ da var

Son dakika: Aralarında Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve HDP'li Meclis başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş'un da olduğu dokunulmazlık dosyalarıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Söz konusu 65 dokunulmazlık dosyası Meclis'e ulaştı.
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