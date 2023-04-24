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  4. SON DAKİKA | 65 dokunulmazlık dosyası Meclis'te! Aralarında Ümit Özdağ da var

SON DAKİKA | 65 dokunulmazlık dosyası Meclis'te! Aralarında Ümit Özdağ da var

24.04.2023 15:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Aralarında Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve HDP'li Meclis başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş'un da olduğu 65 dokunulmazlık dosyası Meclis'e ulaştı.

SON DAKİKA | 65 dokunulmazlık dosyası Meclis'te! Aralarında Ümit Özdağ da var

Son dakika: Aralarında Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve HDP'li Meclis başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş'un da olduğu dokunulmazlık dosyalarıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Söz konusu 65 dokunulmazlık dosyası Meclis'e ulaştı.


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