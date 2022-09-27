Son Dakika: 65 yaş üstü ve kronik hastaları ilgilendiriyor! Grip aşısı uygulamaya açıldı

Son dakika haberi: Grip aşısı ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Gelişme, 65 yaş üstü kişiler ile kronik hastalıkları olanları yakından ilgilendiriyor. Grip aşısı 65 yaş üstü kişiler ve kronik hastalıkları olanlar için uygulamaya açıldı. İşte grip aşısında son dakika gelişmesinin tüm detayları...

NTV'de yer alan habere göre grip aşısı, Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği riskli gruplar için artık ücretsiz olarak erişilebilir. Aşının uygulanabilmesi için geçen yıl olduğu gibi reçete gerekecek. Doktorlar, aşı tanımlanan kişilere reçete yazacak, hastalar bu reçeteyle aşıyı eczanelerden temin edebilecek. Grip aşıları henüz eczanelerde yok. Reçeteye tabi olarak depolardan sayıyla istenecek. Riskli grupta olmayıp ücretli olarak grip aşısı yaptırmak şu anda mümkün değil. Türkiye bu yıl 4 milyona yakın aşı anlaşması yaptı. 700 bin doz aşının depolarda hazır olduğu biliniyor.





