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Son Dakika: 65 yaş üstü ve kronik hastaları ilgilendiriyor! Grip aşısı uygulamaya açıldı

27.09.2022 19:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: 65 yaş üstü ve kronik hastaları yakından ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. Buna göre Sağlık Bakanlığı tarafından 65 yaş üstü ve kronik hastaları için grip aşıları bugün itibarıyla sisteme tanımlandı. İşte grip aşısıyla ilgili son dakika haberinin detayları...

Son Dakika: 65 yaş üstü ve kronik hastaları ilgilendiriyor! Grip aşısı uygulamaya açıldı

Son dakika haberi: Grip aşısı ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Gelişme, 65 yaş üstü kişiler ile kronik hastalıkları olanları yakından ilgilendiriyor. Grip aşısı 65 yaş üstü kişiler ve kronik hastalıkları olanlar için uygulamaya açıldı. İşte grip aşısında son dakika gelişmesinin tüm detayları...

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NTV'de yer alan habere göre grip aşısı, Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği riskli gruplar için artık ücretsiz olarak erişilebilir. Aşının uygulanabilmesi için geçen yıl olduğu gibi reçete gerekecek. Doktorlar, aşı tanımlanan kişilere reçete yazacak, hastalar bu reçeteyle aşıyı eczanelerden temin edebilecek. Grip aşıları henüz eczanelerde yok. Reçeteye tabi olarak depolardan sayıyla istenecek. Riskli grupta olmayıp ücretli olarak grip aşısı yaptırmak şu anda mümkün değil. Türkiye bu yıl 4 milyona yakın aşı anlaşması yaptı. 700 bin doz aşının depolarda hazır olduğu biliniyor.

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Anahtar Kelimeler:
grip aşısı
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