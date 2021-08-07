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Son Dakika: 7 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

07.08.2021 21:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

7 Ağustos Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 112 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 25 bin 100 oldu. Twitter hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayılarının hafta sonu olmasına rağmen yüksek seyretmesi sorun olabilir. Bunun önünü almak için aşı olmalı ve bağışıklık kazanana kadar tedbirlere uymalıyız." ifadelerini kullandı.

Son Dakika: 7 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

7 Ağustos 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 246 bin 37 Kovid-19 testi yapıldı, 25 bin 100 kişinin testi pozitif çıktı, 112 kişi hayatını kaybetti. İyileşen sayısı ise 6 bin 758 oldu.

"SORUN OLABİLİR"

Twitter hesabından güncel verileri paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayılarının hafta sonu olmasına rağmen yüksek seyretmesi sorun olabilir. Bunun önünü almak için aşı olmalı ve bağışıklık kazanana kadar tedbirlere uymalıyız." dedi.

7 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

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6 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (6 Ağustos) koronavirüs nedeniyle 101 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 23 bin 957 olarak açıklanmıştı.

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