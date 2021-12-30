Son dakika: 7 Avrupa ülkesinin Türk yolcuları almayacağı iddialarıyla ilgili THY'den açıklama

Son dakika haberi: Omicron varyantı nedeniyle İspanya, Hollanda ve İsviçre'nin de aralarında olduğu 7 Avrupa ülkesine Türk yolcuların kabul edilmeyeceği açıklamıştı. Konuyla İlgili THY Genel Müdürü Bilal Ekşi'den açıklama geldi.

Ekşi sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Türk vatandaşlarına Omıcron sebebi ile herhangi bir ülke tarafından bize ulaşan bir giriş yasağı getirilmemiştir. Yolcularımızın seyahatlerini planlarken ve uçuş öncesi Web sitemizi takip etmelerinde fayda vardır." dedi.

Türk vatandaşlarına OMICRON sebebi ile herhangi bir ülke tarafından bize ulaşan bir giriş yasağı GETİRİLMEMİŞTİR.



Yolcularımızın seyahatlerini planlarken ve uçuş öncesi Web sitemizi takip etmelerinde fayda vardır. — Bilal EKŞİ (@BilalEksiTHY) December 30, 2021



