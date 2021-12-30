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  4. Son dakika: 7 Avrupa ülkesinin Türk yolcuları almayacağı iddialarıyla ilgili THY'den açıklama

Son dakika: 7 Avrupa ülkesinin Türk yolcuları almayacağı iddialarıyla ilgili THY'den açıklama

30.12.2021 17:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Omıcron varyantı tedbirleri kapsamında 7 Avrupa ülkesinin Türk yolcuları kabul etmeyeceği iddia edilmişti. Türk Hava Yolları Genel Müdürü konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Herhangi bir ülke tarafından bize ulaşan bir giriş yasağı getirilmemiştir." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Son dakika: 7 Avrupa ülkesinin Türk yolcuları almayacağı iddialarıyla ilgili THY'den açıklama

Son dakika haberi: Omicron varyantı nedeniyle İspanya, Hollanda ve İsviçre'nin de aralarında olduğu 7 Avrupa ülkesine Türk yolcuların kabul edilmeyeceği açıklamıştı. Konuyla İlgili THY Genel Müdürü Bilal Ekşi'den açıklama geldi.

Ekşi sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Türk vatandaşlarına Omıcron sebebi ile herhangi bir ülke tarafından bize ulaşan bir giriş yasağı getirilmemiştir. Yolcularımızın seyahatlerini planlarken ve uçuş öncesi Web sitemizi takip etmelerinde fayda vardır." dedi.

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