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  4. SON DAKİKA | 7 bin 4 FETÖ şüphelisi deşifre edildi! Başsavcılık harekete geçti

SON DAKİKA | 7 bin 4 FETÖ şüphelisi deşifre edildi! Başsavcılık harekete geçti

13.11.2022 13:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: FETÖ ile mücadele devam ediyor. Yürütülen bir soruşturmada Jandarma Astsubay Temel Kursu ve ve Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu mülakat aşamasını usulsüz şekilde geçen 7 bin 4 Fetullahçı Terör Örgütü şüphelisi deşifre edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara dışındaki kişiler hakkında adli işlem yapılması için 81 ilin başsavcılığa suç duyurusunda bulundu. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA | 7 bin 4 FETÖ şüphelisi deşifre edildi! Başsavcılık harekete geçti

Son dakika: FETÖ ile mücadele hız kesmeden devam ediyor. Yürütülen soruşturma kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2012, 2014 ve 2015'teki Jandarma Astsubay Temel Kursu (JATEK) ve Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu (JAMYO) mülakat aşamasını usulsüz şekilde geçen 7 bin 4 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisini deşifre etti. Başsavcılık, Ankara dışındaki kişiler hakkında adli işlem yapılması için 81 ilin başsavcılığa suç duyurusunda bulundu. İşte son dakika haberinin detayları...

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SORUŞTURMA DERİNLEŞTİ

Edinilen bilgiye göre, FETÖ'nün askeri sınav sorularını sızdırmasına ilişkin soruşturmayı derinleştiren Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlarını Soruşturma Bürosu, JATEK ve JAMYO sınavlarına yoğunlaştı.

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Uzun süren çalışma sonucu, FETÖ mensuplarının mülakatları sorunsuz şekilde geçmesi için "aday numarası kodlama yöntemi"nin geliştirildiği belirlendi.

Buna göre, sınavlara giren örgüt mensuplarının aday numaralarının bazı rakamları farklı olsa da toplamının aynı değeri verdiği tespit edildi.

FETÖ mensubu astsubay adaylarını bu şekilde seçebilen mülakat komisyonu da bu kişilerin başarılı olmasını sağladı.

7 BİN 4 KİŞİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Bunun üzerine harekete geçen Başsavcılık, 2012'deki JAMYO mülakatında 1920 kişi, 2014'teki JATEK mülakatında 2 bin 972 kişi, 2015'deki JATEK ve JAMYO mülakatlarında ise 2112 kişinin usulsüz şekilde başarılı sayıldığını belirledi.

Toplam 7 bin 4 şüphelinin isim, adres ve bağlı bulunduğu askeri birliğin bilgilerini liste haline getiren Başsavcılık, Ankara dışındaki kişiler hakkında adli işlem yapılması için 81 ilin başsavcılığa suç duyurusunda bulundu.

Kaynak: AA

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fetö Ankara jandarma

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