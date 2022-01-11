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Son Dakika: 7'nci kattan düşen Sedefnur Çağlar'ın polis erkek arkadaşı tutuklandı

11.01.2022 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Kocaeli'de, 23 yaşındaki Sedefnur Çağlar'ın 7. kattan düşerek ağır yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan polis memuru erkek arkadaşı A.A. tutuklandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan genç kızın tedavisi devam ederken, polis sevgilisinin de ifadesi ortaya çıktı. Olay sırasında evde bulunan A.A.'nın polis arkadaşı O.Ç.'nin de açığa alındığı öğrenildi. İşte son dakika haberinin tüm detayları!

Son Dakika: 7'nci kattan düşen Sedefnur Çağlar'ın polis erkek arkadaşı tutuklandı

Son dakika haberine göre olay, önceki gün Körfez'in Yavuz Sultan Selim Mahallesi'ndeki sitede meydana geldi. Kocaeli Üniversitesi Mimarlık Fakültesi son sınıf öğrencisi Sedefnur Çağlar, polis memuru olan erkek arkadaşı Ahmet A. ile birlikte polis memuru O.Ç.'nin evine misafirliğe gitti. Burada 2 polis memuru ve E.Ş. isimli kadın ile alkol alan Sedefnur Çağlar, sabah saatlerinde 7'nci kattaki dairenin penceresinden düştü. Ağır yaralanan Sedefnur, ambulans ile hastaneye kaldırılarak yoğun bakımda tedaviye alındı. Polisler Ahmet A. ve O.Ç. ile E.Ş. ise gözaltına alındı.

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YOĞUN BAKIMDA TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Derince Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan Sedefnur Çağlar'ın ağır yaralandığı öğrenildi. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan genç kızın ailesinin Sivas'ta oturduğu, olaydan sonra hemen Kocaeli'ye geldikleri ifade edildi. Genç kızın ve evde bulunan diğer kişilerin akşam saatlerinde birlikte alkol aldıkları öğrenildi.

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İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Ahmet A., ifadesinde, kız arkadaşı Sedefnur Çağlar ile birlikte polis arkadaşının evine misafirliğe gittiklerini, burada alkol aldıklarını, sabaha karşı Sedefnur'un kendisine ait cep telefonuna bakmak istediğini, göstermeyince tartıştıklarını ve aşağı atladığını öne sürdü. O.Ç. ve kız arkadaşı E.Ş. ise ifadelerinde; olay sırasında uyuduklarını, bağrışmaları duyunca uyandıklarını, aşağı baktıklarında Sedefnur'u yerde gördüklerini söyledi.

Sedefnur Çağlar'ın daha önce intihar girişiminde bulunduğu, erkek arkadaşı tarafından hastaneye götürüldüğü öne sürüldü.

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2 ŞÜPHELİ SERBEST

Emniyette işlemleri tamamlanan 3 kişiden E.Ş., serbest bırakıldı. Ahmet A. ve O.Ç. ise dün akşam saatlerinde Körfez Adliyesi'ne sevk edildi. Cumhuriyet savcılığı tarafından ifadesi alınan O.Ç. de serbest bırakılırken, Ahmet A. ise mahkemeye çıkarıldı. Savunması alınan Ahmet A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA-DHA

Son Dakika: 7'nci kattan düşen Sedefnur Çağlar'ın polis sevgilisinin ifadesi ortaya çıktı! Son Dakika: 7'nci kattan düşen Sedefnur Çağlar'ın polis sevgilisinin ifadesi ortaya çıktı! "Telefonuna bakmak istedi, göstermeyince..."


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İntihar Kocaeli
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