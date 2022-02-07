HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son Dakika: 7 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 7 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

07.02.2022 19:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: 7 Şubat Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 236 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 96 bin 514 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Günlük Covid-19 Tablosunda yeni vaka sayısına dâhil olmak an meselesi. Hastalığı hafif geçirecek grupta yer aldığınızı düşünseniz de, bilmediğiniz bir tabloyla karşılaşabilirsiniz. Kendinizi korumaya çalışın. Yaşlılara ve kronik hastalara karşı dikkatli olun. Aşınızı yaptırın." dedi.

Son Dakika: 7 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

Son dakika haberine göre 7 Şubat 2022 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 432 bin 131 Kovid-19 testi yapıldı, 96 bin 514 kişinin testi pozitif çıktı, 236 kişi yaşamını yitirdi. İyileşen sayısı ise 83 bin 274 oldu. İşte 7 Şubat koronavirüs verileri...

AŞILAMA VERİLERİ

18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84,63, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,65 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 143 milyon 125 bin 638 doza yükseldi.

İLLERE GÖRE AŞILAMA

18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa olarak belirlendi.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

7 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

1

6 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (6 Şubat) koronavirüs nedeniyle 201 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 87 bin 934 olarak açıklanmıştı.

FK7UnfmXEAMjXVb

Güncel verileri Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Günlük Covid-19 Tablosunda yeni vaka sayısına dâhil olmak an meselesi. Hastalığı hafif geçirecek grupta yer aldığınızı düşünseniz de, bilmediğiniz bir tabloyla karşılaşabilirsiniz. Kendinizi korumaya çalışın. Yaşlılara ve kronik hastalara karşı dikkatli olun. Aşınızı yaptırın." ifadelerini kullandı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Doktora kurşun yağdıran sanıktan mahkemede "pes" dedirten sözlerDoktora kurşun yağdıran sanıktan mahkemede "pes" dedirten sözler
Erdoğan karantinadan gençlere seslendi: Bizi eve hapsettilerErdoğan karantinadan gençlere seslendi: Bizi eve hapsettiler
Simpsonlar yine gündem oldu! Görenler şaşkınlığını gizleyemediSimpsonlar yine gündem oldu! Görenler şaşkınlığını gizleyemedi
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Üsküdar'daki bir binada patlama! Yaralılar var

Üsküdar'daki bir binada patlama! Yaralılar var

Spermini satarak 1,25 milyon lira gelir elde ettiler!

Spermini satarak 1,25 milyon lira gelir elde ettiler!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül ile telefonda görüştü

Esnaf faturasını cama astı gören inanamadı! İstanbul’da dikkat çeken görüntüler

Esnaf faturasını cama astı gören inanamadı! İstanbul’da dikkat çeken görüntüler

Akasya Durağı'nın Dilek'iydi! Pelin Sönmez son haliyle şaşkına çevirdi

Akasya Durağı'nın Dilek'iydi! Pelin Sönmez son haliyle şaşkına çevirdi

"Ağır oldu, farkındayız" deyip tarih verdi

"Ağır oldu, farkındayız" deyip tarih verdi

İlginizi Çekebilir

Üç yıldız futbolcuyla birlikte olduğunu açıkladı! İndirim...

Üç yıldız futbolcuyla birlikte olduğunu açıkladı! İndirim...

Futboldan örnek verdi! Bomba Hadise yorumu

Futboldan örnek verdi! Bomba Hadise yorumu

Öğrenince şok yaşadı! Başka bir erkeğin spermlerinin...

Öğrenince şok yaşadı! Başka bir erkeğin spermlerinin...

Canlı yayında muhabir kovulunca spiker donup kaldı

Canlı yayında muhabir kovulunca spiker donup kaldı

Canlı yayında sorulan soruya verdiği cevap şaşkına çevirdi!

Canlı yayında sorulan soruya verdiği cevap şaşkına çevirdi!

'Escort' polemiğinden sonra olay sözler

'Escort' polemiğinden sonra olay sözler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.