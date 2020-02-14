Son dakika '7 Şubat MİT kumpası' soruşturmasında iddianame tamamlandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 7 Şubat MİT kumpasına ilişkin aralarında Fetullah Gülen ve eski Emniyet Müdürü Ali Fuat Yılmazer'in de bulunduğu 34 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

FETÖ elebaşı Gülen’in de aralarında olduğu 34 sanık hakkında silahlı terör örgütü kurarak hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek, siyasal ve askeri casusluk amacıyla gizli bilgileri ele geçirme ve kullanmak suçlarından dava açıldı.

İddianamede, kumpas öncesinde emniyet ve yargıdan sorumlu iki FETÖ'cü mahrem imamın Amerika'ya gittiği tespiti yer alıyor.

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