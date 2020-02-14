HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika '7 Şubat MİT kumpası' soruşturmasında iddianame tamamlandı

Son dakika '7 Şubat MİT kumpası' soruşturmasında iddianame tamamlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2020 10:10 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre FETÖ'nün, MİT Başkanı Hakan Fidan ve bazı MİT görevlilerine yönelik, 7 Şubat 2012'deki kumpasıyla ilgili soruşturma tamamlandı

Son dakika '7 Şubat MİT kumpası' soruşturmasında iddianame tamamlandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 7 Şubat MİT kumpasına ilişkin aralarında Fetullah Gülen ve eski Emniyet Müdürü Ali Fuat Yılmazer'in de bulunduğu 34 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

FETÖ elebaşı Gülen’in de aralarında olduğu 34 sanık hakkında silahlı terör örgütü kurarak hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek, siyasal ve askeri casusluk amacıyla gizli bilgileri ele geçirme ve kullanmak suçlarından dava açıldı.

İddianamede, kumpas öncesinde emniyet ve yargıdan sorumlu iki FETÖ'cü mahrem imamın Amerika'ya gittiği tespiti yer alıyor.

Ayrıntılar geliyor...

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
C vitamini deposu kuşburnunun faydaları nelerdir?C vitamini deposu kuşburnunun faydaları nelerdir?
PARTNERYok böyle değişim! Gören hayran kalıyorYok böyle değişim! Gören hayran kalıyor
Van'da rekor yağış! Kar kalınlığı son 26 yılı geride bıraktıVan'da rekor yağış! Kar kalınlığı son 26 yılı geride bıraktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
mit kumpası dava

En Çok Okunan Haberler

İkinci el otomobilde yeni dönem başlıyor! 50 bin lira cezası var

İkinci el otomobilde yeni dönem başlıyor! 50 bin lira cezası var

Adana’da pamuk yağı fabrikasında yangın! Söndürülemiyor

Adana’da pamuk yağı fabrikasında yangın! Söndürülemiyor

Yasak Elma'da sürpriz ayrılık! Ünlü oyuncu veda ediyor

Yasak Elma'da sürpriz ayrılık! Ünlü oyuncu veda ediyor

İBB Meclisi'nde 'Tarkan' kararı! Dosyası 7'inci kez gelmişti...

İBB Meclisi'nde 'Tarkan' kararı! Dosyası 7'inci kez gelmişti...

Karısının iç organlarını oyan cani 'alkole' sığındı!

Karısının iç organlarını oyan cani 'alkole' sığındı!

TBMM Genel Kurulu'nda 'FETÖ'nün siyasi ayağı' kavgası

TBMM Genel Kurulu'nda 'FETÖ'nün siyasi ayağı' kavgası

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Fatih Portakal'dan Ekrem İmamoğlu'na küfür sitemi

Fatih Portakal'dan Ekrem İmamoğlu'na küfür sitemi

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Kan donduran olay! Kız arkadaşını denize atarak boğulmasını izlemiş

Kan donduran olay! Kız arkadaşını denize atarak boğulmasını izlemiş

Kadir Şeker'in kurtardığı kadından flaş açıklama

Kadir Şeker'in kurtardığı kadından flaş açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ordu'da işçi servisi kaza yaptı: 12 yaralı

Ordu'da işçi servisi kaza yaptı: 12 yaralı

Son dakika: Çavuşoğlu ve Lavrov bir araya gelecek

Türkiye ile Rusya arasında kritik görüşme!

Van'da rekor yağış! Kar kalınlığı son 26 yılı geride bıraktı

Van'da rekor yağış! Kar kalınlığı son 26 yılı geride bıraktı

Kadıköy'deki çekici kazası çok konuşulmuştu! İkinci şoku yaşadı

Kadıköy'deki çekici kazası çok konuşulmuştu! İkinci şoku yaşadı

Yaşlı kadının dehşeti yaşadığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Yaşlı kadının dehşeti yaşadığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Mafya lideri Yakup Süt operasyonla yakalandı

Mafya lideri operasyonla yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.