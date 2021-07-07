HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son Dakika: 7 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 7 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı

07.07.2021 21:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

7 Temmuz 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 52 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 5 bin 160 oldu. En yüksek aşılama oranına sahip iller ise Muğla, Kırklareli ve Çanakkale oldu. Salgın başından bu yana Türkiye'de toplam can kaybı ise 50 bin 48'e ulaştı. İşte 7 Temmuz koronavirüs tablosunda son durum...

Son Dakika: 7 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı

7 Temmuz 2021 koronavirüs tablosu açıklandı.

Son Dakika! Bakan Koca'dan önemli açıklamalarSon Dakika! Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Türkiye'de son 24 saatte 225 bin 253 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 160 kişinin testi pozitif çıktı, 52 kişi hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayısı ise 4 bin 636 olarak kaydedildi.

AŞILAMADA TÜRKİYE ORTALAMASI

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye’de 1. doz aşılama ortalama yüzde 59,42 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 26,11 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 55 milyon 349 bin 378’e yükseldi.

Öte yandan Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 808 bin 351 aşı uygulandı.

AŞILAMADA İLK SIRADA MUĞLA VAR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 80,8 ile Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Muğla’yı Kırklareli, Çanakkale, Edirne, Balıkesir, Eskişehir, Amasya, Aydın, İzmir ve Bilecik takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA SİİRT'TE

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 28,6 ile Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Siirt’i sırasıyla Bitlis, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Muş, Şırnak, Batman, Ağrı ve Bingöl takip etti.

"HARİTA KIRMIZIDAN MAVİYE DÖNECEK"

Twitter hesabından güncel koronavirüs tablosunu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada "Harita kırmızıdan maviye dönecek. Aşı programının başarıya ulaşma hızı salgını gündemden çıkarma süremizi belirleyecek. Aşınızı olarak mücadeleye katılın." ifadelerini kullandı.

7 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

E5tkq1GXIAUrf7I

6 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (6 Temmuz) koronavirüs nedeniyle 37 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 5 bin 299 olarak açıklanmıştı.

E5oIQ-XXwAEksVW

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Avcılar'da akılalmaz olay! Daire satın aldılar, hayatlarının şokunu yaşadılarAvcılar'da akılalmaz olay! Daire satın aldılar, hayatlarının şokunu yaşadılar
Team Paribu Türk sporunun yarını için hazırTeam Paribu Türk sporunun yarını için hazır
Bakan Koca'dan önemli açıklamalarBakan Koca'dan önemli açıklamalar
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi Sağlık Bakanlığı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bayram ikramiyelerinin ödenme tarihi belli oldu

Bayram ikramiyelerinin ödenme tarihi belli oldu

Soylu duyurdu! Erdoğan'ın geleceği gün müjde var

Soylu duyurdu! Erdoğan'ın geleceği gün müjde var

Akbank'tan kademeli çalışma açıklaması

Akbank'tan kademeli çalışma açıklaması

Bedelli askerlikte yeni ücret belli oldu

Bedelli askerlikte yeni ücret belli oldu

Anneanne kızı ve iki torununu öldürüp intihar etti

Anneanne kızı ve iki torununu öldürüp intihar etti

Mide bulandıran görüntü! Ekipler harekete geçti

Mide bulandıran görüntü! Ekipler harekete geçti

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Erdoğan'dan Kabine toplantısı sonrası müjde

Erdoğan'dan Kabine toplantısı sonrası müjde

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

'Bataklık' operasyonunda yeni gelişme! İstenen ceza belli oldu

'Bataklık' operasyonunda yeni gelişme! İstenen ceza belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: TBMM'de yeni bir kanun hazırlanıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: TBMM'de yeni bir kanun hazırlanıyor

'Tosuncuk'un Bursa'daki evi görüntülendi

'Tosuncuk'un Bursa'daki evi görüntülendi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.