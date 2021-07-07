Son Dakika: 7 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı

7 Temmuz 2021 koronavirüs tablosu açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 225 bin 253 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 160 kişinin testi pozitif çıktı, 52 kişi hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayısı ise 4 bin 636 olarak kaydedildi.

AŞILAMADA TÜRKİYE ORTALAMASI

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye’de 1. doz aşılama ortalama yüzde 59,42 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 26,11 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 55 milyon 349 bin 378’e yükseldi.

Öte yandan Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 808 bin 351 aşı uygulandı.

AŞILAMADA İLK SIRADA MUĞLA VAR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 80,8 ile Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Muğla’yı Kırklareli, Çanakkale, Edirne, Balıkesir, Eskişehir, Amasya, Aydın, İzmir ve Bilecik takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA SİİRT'TE

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 28,6 ile Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Siirt’i sırasıyla Bitlis, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Muş, Şırnak, Batman, Ağrı ve Bingöl takip etti.

"HARİTA KIRMIZIDAN MAVİYE DÖNECEK"

Twitter hesabından güncel koronavirüs tablosunu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada "Harita kırmızıdan maviye dönecek. Aşı programının başarıya ulaşma hızı salgını gündemden çıkarma süremizi belirleyecek. Aşınızı olarak mücadeleye katılın." ifadelerini kullandı.

Harita kırmızıdan maviye dönecek. Aşı programının başarıya ulaşma hızı salgını gündemden çıkarma süremizi belirleyecek. Aşınızı olarak mücadeleye katılın. pic.twitter.com/0Z7XEOAKcj — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 7, 2021

7 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

6 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (6 Temmuz) koronavirüs nedeniyle 37 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 5 bin 299 olarak açıklanmıştı.





