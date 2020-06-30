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  4. Son dakika 7 yaşındaki İkranur Tirsi'nin cansız bedeni bulundu

Son dakika 7 yaşındaki İkranur Tirsi'nin cansız bedeni bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2020 14:35 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Giresun'un Bulancak ilçesinde kaybolan 7 yaşındaki İkranur Tirsi'nin cansız bedenine ulaşıldı.

Son dakika 7 yaşındaki İkranur Tirsi'nin cansız bedeni bulundu

Türkiye'nin gündemine oturan İkranur Tirsi'yle ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Giresun'un Bulancak ilçesinde 4 gündür aranan İkranur Türsi'nin cansız bedeni dere yatağında bulundu. Acı haberi AKUT Giresun Temsilcisi Dr. Cengiz Cindemir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. AKUT Giresun Temsilcisi Dr. Cengiz Cindemir sosyal medya hesabında, “Maalesef kızımız derede öldü bulundu” paylaşımı ile olayı duyurdu.

İKNANUR TİRSİ'YE NE OLMUŞTU?

Giresun’un Bulancak ilçesinde, evinin yakınlarındaki bahçede arkadaşları ile oynayan Nazlı ve Serdar Tirsi çiftinin kızı İkranur Tirsi bahçede otlayan büyükbaşlara bakmaya gidip geleceğini söyledi. 7 yaşındaki küçük kızın geri dönmemesi üzerine arkadaşları ailesine haber verdi. Küçük kızı bulmak için başta AFAD, AKUT ve Jandarma olmak üzere arama çalışması başlatılmıştı.

Giresun Valiliği, kayıp ‘İkranur Tirsi’ ile ilgili açıklama yapmış, yapılan açıklamada ise “Toplam 74 hektarlık alan taranmış ancak bulgu ve emareye rastlanmamıştır. İkra Nur Tirsi’nin kaybolmasıyla ilgili her türlü ihtimal adli ve mülki mercilerce değerlendirilmekte olup arama çalışmaları gece boyunca da devam edecektir.” denilmişti.

Kayıp kızı annesi Nazlı Tirsi ise olay hakkında yaptığı açıklamada kızının ayağında pembe ayakkabı olduğunu söylemişti. Olay sırasında yaşananları anlatan anne; “Ben ilçedeydim. Köye geldiğimde çocuğumu sordum bana ‘yan tarafta komşunun çocuğu ile oynuyor’ dediler. Sonra amcasına sordum ‘ben eve yolladım' dedi. Çocuğum ortalıkta yok. Her yerde aranıyor. En son üzerinde pembe ayakkabı ve taytı vardı. Görenler bize haber versin” demişti.

Ayrıntılar geliyor...

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