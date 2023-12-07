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  4. SON DAKİKA | 73 ilde silah kaçakçılarına 'Mercek-7' darbesi! Bin 264 şüpheli gözaltında

SON DAKİKA | 73 ilde silah kaçakçılarına 'Mercek-7' darbesi! Bin 264 şüpheli gözaltında

07.12.2023 08:34 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 73 ilde silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen Mercek-7 operasyonunda bin 264 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

SON DAKİKA | 73 ilde silah kaçakçılarına 'Mercek-7' darbesi! Bin 264 şüpheli gözaltında

Son dakika: İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 73 ilde silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen Mercek-7 operasyonu düzenlendiğini duyurdu. Söz konusu operasyonlarda bin 264 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada operasyonun detaylarını paylaştı:

BİN 264 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

73 ilde "Ruhsatsız Silah Taşıyan Şahıslara ve Silah Kaçakçılarına Yönelik Olarak Düzenlenen Mercek-7 Operasyonları"nda; 787 ruhsatsız tabanca, 38 uzun namlulu tüfek, 51 kurusıkı tabanca, 162 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam bin 38 silah ele geçirildi. Bin 264 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

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İl Jandarma Komutanlıklarımız ve İl Emniyet Müdürlüklerimiz tarafından son 4 günde İstanbul, Şanlıurfa, Adana, İzmir, Ankara, Konya, Mersin, Manisa, Samsun, Diyarbakır, Gaziantep, Bursa, Balıkesir, Bitlis, Tekirdağ, Hatay, Antalya, Kocaeli, Sakarya, Kahramanmaraş, Elazığ, Çorum, Denizli, Zonguldak, Aydın, Batman, Osmaniye, Adıyaman, Eskişehir, Malatya, Mardin, Van, Afyonkarahisar, Amasya, Muğla, Tokat, Trabzon, Uşak, Aksaray, Düzce, Kayseri, Kütahya, Nevşehir, Ordu, Karabük, Karaman, Kırıkkale, Yalova, Bilecik, Çanakkale, Kastamonu, Kırklareli, Niğde, Rize, Sinop, Sivas, Ardahan, Artvin, Bartın, Bayburt, Çankırı, Edirne, Gümüşhane, Iğdır, Isparta, Kars, Kırşehir, Kilis, Muş, Siirt, Şırnak, Tunceli ve Yozgat olmak üzere 73 ilde evlerde, iş yerlerinde ve yol aramalarında yapılan MERCEK-7 Operasyonları’nda 787 ruhsatsız tabanca yakalandı.

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İlk 5 şehrimizde yakalanan ruhsatsız silahlar ile gözaltına alınan şüpheliler ise şöyle;

İstanbul’da 146 tabanca 5 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 187 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şanlıurfa’da 62 tabanca, 19 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 88 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Adana’da 53 tabanca ele geçirildi. 59 şüpheli şahıs gözaltına alındı. İzmir’de 51 tabanca ele geçirildi. 83 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Ankara’da 36 tabanca ele geçirildi. 51 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı ve Kahraman Emniyetimizi tebrik ediyorum."

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Ali Yerlikaya silah son dakika
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