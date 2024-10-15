Son dakika | '750 TL'yi vatandaştan değil, bankadan al' TBMM kürsüsünde sert çıkış! Özgür Özel: Bu parayı alamayacaksın

'İsrail Türkiye'ye saldıracak, bunun için bizi destekleyin' demek istiyor. Bunu geçmişte de yaptıkları oldu. Şimdi susacak, televizyonlar bunu konuşacak, 'Tayyip beyin bir bildiği var' diyecek. Eski MİT müsteşarı, dışişleri bakanı gizemli laflar edecek.