Son dakika | '750 TL'yi vatandaştan değil, bankadan al' TBMM kürsüsünde sert çıkış! Özgür Özel: Bu parayı alamayacaksın

Son dakika haberi: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisini TBMM'deki grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunmak üzere kürsüye çıktı.
HAYVAN KATLİAMLARINA TEPKİ: BU YASA BİR AN ÖNCE DÜZELTİLMELİ
Özgür Özel'in konuşmasından dikkat çeken satır başları şöyle:
- Biz başıboş sokak köpekleri yasasını uygulamadık, uygulamayacağız, asla da uygulatmayacağız. Ama kendi belediyeleri uyguluyor. Hiç zaman geçirmeden bu örtülü katliam yasasını Yüce Mahkemeye taşıdık. Yüce Mahkeme zaman geçirmeden bu yasayı iptal etmelidir. Bir an önce bu yasanın düzelmesi sağlanmalıdır.
'İSRAİL TEHDİDİ' TARTIŞMASI: KANITINI ORTAYA KOYAMADILAR
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'İsrail Türkiye'ye saldıracak, bunun için bizi destekleyin' demek istiyor. Bunu geçmişte de yaptıkları oldu. Şimdi susacak, televizyonlar bunu konuşacak, 'Tayyip beyin bir bildiği var' diyecek. Eski MİT müsteşarı, dışişleri bakanı gizemli laflar edecek.
- Kapalı oturumda ne konuşulduğunu 10 yıl söyleyemezsiniz. Ama zaten bir devlet sırrını Meclise verse hepimiz gereğini yaparız. 'Kapalı oturumda ne söylediğinizi açıklamayız ama söylemediğiniz ifşa ederiz' dedik. Sizin bilmediğiniz, bizim bilmediğimiz bir şey anlatmadılar. İsrail Türkiye'ye saldıracak diyemediler, kanıtını ortaya koyamadılar.
'750 TL VERGİ' DÜZENLEMESİNE TEPKİ: BANKALARDAN AL, MUHTAÇ VATANDAŞTAN DEĞİL
- Vergi neyden alınır, kazanandan. Kredi kartını veren banka mı kazanıyor alan vatandaş mı kazanıyor? Alışveriş yapandan da değil, yapma ihtimali olandan vergi almaya kalkıyor. Türkiye'nin en büyük kârlarını elde eden bankalara değil, kredi kartıyla kendini döndürmeye muhtaç vatandaşın gırtlağına çöküyor. Bu parayı alamayacaksın! Onu o taslaktan öyle ya da böyle çıkaracaksın. Alacaksan Türkiye'nin en çok para kazanan bankalarına gidip onlardan alacaksın.