HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son Dakika: 8 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 8 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı

08.06.2021 19:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 86 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 6 bin 609 oldu. İşte 8 Haziran koronavirüs tablosunda son durum...

Son Dakika: 8 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı

8 Haziran 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 225 bin 527 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 609 kişinin testi pozitif çıktı, 86 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı 557 olarak kayıtlarda yer aldı.

Ağır hasta sayısı 1044 oldu, 5 bin 836 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 173 bin 186'ya yükseldi.

Test sayısı 55 milyon 899 bin 143'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 300 bin 236, vefat sayısı 48 bin 341 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,7, yatak doluluk oranı yüzde 49,9, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,8, ortalama temaslı tespit süresi 7 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

8 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU

Ekran görüntüsü 2021-06-08 192650

7 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (7 Haziran) koronavirüs nedeniyle 91 kişi hayatını kaybetmişti, yeni vaka sayısı ise 5 bin 647 olarak açıklanmıştı.

Ekran görüntüsü 2021-06-07 192731

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın
AVM'de yangın paniği!AVM'de yangın paniği!
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi Sağlık Bakanlığı

En Çok Okunan Haberler

Korkunç olay! Genç kız Galata Kulesi'nde böyle intihar etti

Korkunç olay! Genç kız Galata Kulesi'nde böyle intihar etti

7 ilde müsilaj seferberliği! Bakan Kurum: Marmara'yı 'Koruma Alanı' ilan edeceğiz

7 ilde müsilaj seferberliği! Bakan Kurum: Marmara'yı 'Koruma Alanı' ilan edeceğiz

İddialar gündem olmuştu! Engin Sigorta'dan açıklama geldi

İddialar gündem olmuştu! Engin Sigorta'dan açıklama geldi

Çocuklara taciz iddiası mahalleliyi sokağa döktü

Çocuklara taciz iddiası mahalleliyi sokağa döktü

BDDK'dan yeni düzenleme!

BDDK'dan yeni düzenleme!

Uyanış Büyük Selçuklu'nun Turna Hatun'undan bikinili paylaşım

Uyanış Büyük Selçuklu'nun Turna Hatun'undan bikinili paylaşım

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Güney beldesinde kazanan belli oldu! Bir partiye tek oy çıktı

Güney beldesinde kazanan belli oldu! Bir partiye tek oy çıktı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Heyecanla geldiği sınava giremedi!

Heyecanla geldiği sınava giremedi!

Kabine toplantısının tarihi erkene çekildi

Kabine toplantısının tarihi erkene çekildi

Sekiz yıldır bekleniyordu!

Sekiz yıldır bekleniyordu!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.