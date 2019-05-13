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Son dakika! 8 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2019 09:16 | Son Güncelleme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi ve örgütün emniyet mahrem yapılanması içerisinde bulunan, vekil ve bağlı konumundaki eski polis memuru olan, 59'u kamudan ihraç edilmiş, 5'i açıkta olan toplam 64 şüpheli hakkında Ankara merkezli Antalya, Çorum, Mersin, Kayseri, Kırıkkale, Yozgat, Kahramanmaraş illerinde gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 46'sı gözaltına alındı.

Son dakika! 8 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanması içerisinde 59'u kamudan ihraç, 5'i açıkta 64 eski polis bulunduğu belirlendi. Şüphelilere yönelik Ankara merkezli Antalya, Çorum, Mersin, Kayseri, Kırıkkale, Yozgat ve Kahramanmaraş'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 46 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait işlemlerin Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü'nde devam ettiği bildirildi.

(DHA)

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
yeni yapılacak cezaevlerine müşteri lazim
Nedir bu it oyunu.? bu fetöcüler önce tutuklanıyor, ardından bir haftalığına serbest bırakılıyor. sonra sahte kimlik ve pasaportlar çıkartılıp Amerikaya gönderiliyor. sonra da mahkeme tekrar tutuklama çıkarıyor, gıyabında 10-20-30 yıl cezalar veriliyor. bu nedir yani...? nedir bu...?
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