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  4. Son Dakika: 8 terörist daha etkisiz hale getirildi

Son Dakika: 8 terörist daha etkisiz hale getirildi

23.02.2021 18:53 | Son Güncelleme:
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Son Dakika: 8 terörist daha etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi." denildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 8 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz. Keşif ve gözetleme vasıtalarımızın Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 8 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız azimli ve kararlı şekilde devam edecek."


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