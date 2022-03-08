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  4. Son dakika: 8 üniversite bünyesinde yeni fakülte! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı

Son dakika: 8 üniversite bünyesinde yeni fakülte! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı

08.03.2022 06:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Bazı yükseköğretim kurumları bünyesinde fakülte kurulması ile bazı fakülte ve yüksekokulların kapatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Son dakika: 8 üniversite bünyesinde yeni fakülte! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı

Son dakika: Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Ordu Üniversitesine bağlı Spor Bilimleri Fakültesi, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesine bağlı Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi, Bahçeşehir Üniversitesine bağlı Eczacılık Fakültesi, Fırat Üniversitesine bağlı Eczacılık Fakültesi, Kastamonu Üniversitesine bağlı Diş Hekimliği Fakültesi, Marmara Üniversitesine bağlı Finansal Bilimler Fakültesi, Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesine bağlı Eczacılık Fakültesi ve İstanbul Gedik Üniversitesine bağlı Mimarlık ve Tasarım Fakültesi kuruldu.

KAPATILAN FAKÜLTE VE YÜKSEKOKULLAR

Söz konusu kararla Ordu Üniversitesine bağlı Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Marmara Üniversitesine bağlı Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu ve İstanbul Gedik Üniversitesine bağlı Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi kapatıldı.


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Anahtar Kelimeler:
resmi gazete Recep Tayyip Erdoğan
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