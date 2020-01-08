HABER
  4. Son dakika: 80 ABD'li asker öldürüldü iddiasına yalanlama

Son dakika: 80 ABD'li asker öldürüldü iddiasına yalanlama

DÜNYA HABERLERİ  | 08.01.2020 09:57 | Son Güncelleme

ABD'li yetkilden İran'ın füze saldırısında askerlerinin öldüğü iddiasına yalanlama geldi.

Son dakika: 80 ABD'li asker öldürüldü iddiasına yalanlama

Amerikalı yetkili, İran'ın ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'ne balistik füzelerle düzenlediği saldırıda elde edilen ilk bilgilere göre ABD tarafından hayatını kaybeden olmadığını söyledi.

Amerikalı yetkili, CNN'e yaptığı açıklamada, İran'ın füze saldırısında hiçbir Amerikalının yaşamını yitirmediğini vurgulayarak, saldırıyla ilgili incelemenin devam ettiği bilgisini paylaştı.

Başka bir Amerikalı yetkili de ordunun saldırılardan önce uyarıldığını ve askeri personelin sığınaklara girdiğini aktardı.

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, saldırının ardından hasar tespitinin sürdüğünü belirterek, "Her şey yolunda. İran'dan fırlatılan füzeler, Irak'taki 2 askeri üssü hedef aldı. Şu ana kadar her şey yolunda. Dünyadaki en güçlü ve donanımlı orduya sahibiz." ifadelerini kullanmıştı.

İRAN'DAN '80 ABD'Lİ ÖLDÜRÜLDÜ' İDDİASI

İran devlet televizyonu, Devrim Muhafızları Ordusu kaynaklarına dayandırdığı haberinde, füzelerin üsteki hassas ve hayati noktalara isabet ettiği, en az 80 ABD askerinin hayatını kaybettiği, birçok insansız hava uçağının, helikopterin ve askeri teçhizatın ciddi hasar aldığını iddia etmişti.

Öte yandan İran devlet televizyonuna bağlı yayın yapan İngilizce haber kanalı Press TV ise 80 ABD askerinin öldürüldüğü iddiasını doğrulatamadığını kaydetmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Tüyler ürperten detaylar! Seri tecavüzcünün babası... Tüyler ürperten detaylar! Seri tecavüzcünün babası...
Ardahan’da düşen kırağı sonrası görsel şölenArdahan’da düşen kırağı sonrası görsel şölen
Kuyumcuya biber gazı sıkarak altın çalan kadın tutuklandıKuyumcuya biber gazı sıkarak altın çalan kadın tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD İRAN saldırı

En Çok Okunan Haberler

İran'ın ABD üslerini balistik füzelerle vurma anı kamerada!

İran'ın ABD üslerini balistik füzelerle vurma anı kamerada!

İran'ın saldırısı sonrası ABD'den flaş açıklama!

İran'ın saldırısı sonrası ABD'den flaş açıklama!

Can Yaman saçlarını ve sakalını kesti! Son haliyle şaşırttı

Can Yaman saçlarını ve sakalını kesti! Son haliyle şaşırttı

Yataktan üstsüz poz geldi! 'Ooo bebeğim...'

Yataktan üstsüz poz geldi! 'Ooo bebeğim...'

İran'da 176 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü! Kurtulan olmadı

İran'da 176 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü! Kurtulan olmadı

İran'ın saldırısı sonrası Trump ilk kez konuştu!

İran'ın saldırısı sonrası Trump ilk kez konuştu!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İran'dan intikam hamlesi! ABD üslerini füze yağmuruna tuttular!

İran'dan intikam hamlesi! ABD üslerini füze yağmuruna tuttular!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Avustralya'da korkunç bilanço: Yangın durdurulamıyor!

Avustralya'da korkunç bilanço: Yangın durdurulamıyor!

Irak'ta ABD'ye peş peşe füzeli saldırılar!

Irak'ta ABD'ye peş peşe füzeli saldırılar!

Okuyucu Yorumları 7 yorum
Filistin'de, Suriye'de, Mısır'da katledilen Müslümanlara zerre ses çıkarmayan İran ve müslüman katili ABD. . Şeytanı şeytana vurduruyorsun ya Yarabbi ne büyüksün.
Gelir gelir... bizde inandık.. Hadi be iran ısraile yolla şu füzeleri. rahat uyumasınlar. Adoft hitler in kemiklerini sızlatma.
Savas istemiyoruz.ABD nin de hic biryere gitmeye niyeti yok.Bu yuzyilin gucu paradir.Ortadogu ulkelerinin en buyuk dusmani Amerika degil cehalet ve yoksulluk.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İran'dan 'yolcu uçağı füzeyle düşürüldü' iddiasına yalanlama

İran'dan 'yolcu uçağı füzeyle düşürüldü' iddiasına yalanlama

Somali' de büyük patlama!

Hükümet binalarının yakınında büyük patlama!

Ruhani'den çok sert ABD açıklaması: Bacağını kestik!

Ruhani'den çok sert ABD açıklaması: Bacağını kestik!

İran’da saldırıdan önce bu video yayınlanmış!

İran’da saldırıdan önce bu video yayınlanmış!

Hamile numarası yapıp en yakın arkadaşını...

Hamile numarası yapıp en yakın arkadaşını...

Putin Emevi Camii'ni ziyaret etti, İstanbul'a geldi

Putin Emevi Camii'ni ziyaret etti, İstanbul'a geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.