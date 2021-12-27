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  4. SON DAKİKA | 81 ilde sahte alkol operasyonu! 20 binin üzerinde personel katılıyor

SON DAKİKA | 81 ilde sahte alkol operasyonu! 20 binin üzerinde personel katılıyor

27.12.2021 14:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığınca, 81 ilde sahte alkol operasyonu başlatıldı. 20 binin üzerinde personelin katılımıyla çok sayıda adreste denetim yapılacak. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA | 81 ilde sahte alkol operasyonu! 20 binin üzerinde personel katılıyor

Son dakika haberi: Sahte alkol satışının önüne geçmek için İçişleri Bakanlığınca 81 ilde operasyon başlatıldı. Operasyona 20 binin üzerinde personelin katıldığı belirtildi.

81 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Halk sağlığının korunması ve toplum nezdinde kaçak/sahte alkollü içkinin ulaşılabilirliğinin azaltılması amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde ülke genelinde 27.12.2021 Pazartesi günü 14.00 – 19.00 saatleri arasında ALKOL kod isimli eş zamanlı operasyon başlatıldı.

20 BİNİN ÜZERİNDE PERSONEL KATILIYOR

20.863 personelden oluşan 6.329 ekibin katıldığı operasyonda, ülke genelinde sahte/kaçak alkollü içki ile yetkisiz etil alkol satışı bakımından şüpheli görülen tekel bayi, büfe vb. alkollü içki satışı yapan iş yerleri ile sahte alkollü içki üretimi yaptığı değerlendirilen 23.103 adreste arama yapılacak.

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Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanlığı sahte içki
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