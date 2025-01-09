HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. SON DAKİKA | 81 ilde sahte alkol operasyonu! Son bir haftada jandarma basmadık yer bırakmadı, 50 bin 105 litre ele geçirildi

SON DAKİKA | 81 ilde sahte alkol operasyonu! Son bir haftada jandarma basmadık yer bırakmadı, 50 bin 105 litre ele geçirildi

09.01.2025 08:01
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: 81 ilde sahte alkol operasyonu düzenlendi. Son bir haftada sahte alkol imalatçılarına yönelik jandarma tarafından düzenlenen 'ÇENGEL-16' operasyonlarında 50 bin 105 litre sahte alkol ve etil alkol ele geçirildi. Operasyonların detaylarını paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 46 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

SON DAKİKA | 81 ilde sahte alkol operasyonu! Son bir haftada jandarma basmadık yer bırakmadı, 50 bin 105 litre ele geçirildi

Son dakika: Özellikle son günlerde artan sahte içkiden ölüm haberleri sonrası operasyonlara hız verildi. 81 ilde sahte alkol imalatçılarına yönelik son 1 haftada jandarma tarafından “ÇENGEL-16” operasyonları düzenlendi. 50 bin 105 litre sahte alkol ve etil alkol ele geçirilirken; sahte alkol üretimi yaptığı tespit edilen 46 şüpheli yakalandı.

GDFGDSGH

Operasyonun detaylarını paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şu ifadelere yer verdi;

"Toplumumuzun sağlığını ve güvenliğini tehdit eden sahte alkol üreticilerine karşı mücadelemizde halkımızın duyarlılığı ve desteği çok önemli. Şüpheli durumları bize bildirin. Biz gereğini yapalım.

4 AYRI İMALATHANE TESPİT EDİLDİ

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinasyonunda; İl Jandarma Komutanlıklarınca 4 ayrı sahte/kaçak alkol imalathanesinin deşifre edildiği operasyonlarda;

AAAAA

◾️38 bin 322 litre sahte alkol,
◾️11 bin 783 litre etil alkol ve
◾️4 bin adet sahte bandrol ele geçirildi.

Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum."

FSDFASF

Anahtar Kelimeler:
Ali Yerlikaya son dakika sahte alkol
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Genel Sağlık Sigortası'nda yeni dönem! Ayakta tedavi katılım payı 10 kat arttı

Genel Sağlık Sigortası'nda yeni dönem! Ayakta tedavi katılım payı 10 kat arttı

Fenerbahçe'den Galatasaray maçı sonrası olay yaratan paylaşım! "Ali Şansalan rezaleti..."

Fenerbahçe'den Galatasaray maçı sonrası olay yaratan paylaşım! "Ali Şansalan rezaleti..."

Akıllara durgunluk veren olay! Adres sordu, 'bilmiyorum' yanıtını alınca kurşun yağdırdı

Akıllara durgunluk veren olay! Adres sordu, 'bilmiyorum' yanıtını alınca kurşun yağdırdı

Tarih belli oldu! AB ülkesinden 'altın vize' kararı

Tarih belli oldu! AB ülkesinden 'altın vize' kararı

CHP'lilere yönelik olay olmuştu! İmamoğlu'ndan yeni açıklama: "Kim alındıysa alındı umurumda değil"

CHP'lilere yönelik olay olmuştu! İmamoğlu'ndan yeni açıklama: "Kim alındıysa alındı umurumda değil"

Askeri güç kullanma tehdidinde bulunmuştu! AB ile Trump arasında gerilim: "Sınırlarımıza saldırıya izin vermeyeceğiz"

Askeri güç kullanma tehdidinde bulunmuştu! AB ile Trump arasında gerilim: "Sınırlarımıza saldırıya izin vermeyeceğiz"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Monttan ayakkabıya %50'ye varan sepet indirimleri başladı

Monttan ayakkabıya %50'ye varan sepet indirimleri başladı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Casio'nun en havalı modellerinden! 1500 TL'ye alınabilecek en iyi saat

Casio'nun en havalı modellerinden! 1500 TL'ye alınabilecek en iyi saat

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.