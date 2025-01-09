SON DAKİKA | 81 ilde sahte alkol operasyonu! Son bir haftada jandarma basmadık yer bırakmadı, 50 bin 105 litre ele geçirildi

Son dakika: Özellikle son günlerde artan sahte içkiden ölüm haberleri sonrası operasyonlara hız verildi. 81 ilde sahte alkol imalatçılarına yönelik son 1 haftada jandarma tarafından “ÇENGEL-16” operasyonları düzenlendi. 50 bin 105 litre sahte alkol ve etil alkol ele geçirilirken; sahte alkol üretimi yaptığı tespit edilen 46 şüpheli yakalandı.
Operasyonun detaylarını paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şu ifadelere yer verdi;
"Toplumumuzun sağlığını ve güvenliğini tehdit eden sahte alkol üreticilerine karşı mücadelemizde halkımızın duyarlılığı ve desteği çok önemli. Şüpheli durumları bize bildirin. Biz gereğini yapalım.
Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinasyonunda; İl Jandarma Komutanlıklarınca 4 ayrı sahte/kaçak alkol imalathanesinin deşifre edildiği operasyonlarda;
◾️38 bin 322 litre sahte alkol,
◾️11 bin 783 litre etil alkol ve
◾️4 bin adet sahte bandrol ele geçirildi.
Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum."
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