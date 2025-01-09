SON DAKİKA | 81 ilde sahte alkol operasyonu! Son bir haftada jandarma basmadık yer bırakmadı, 50 bin 105 litre ele geçirildi

Son dakika: Özellikle son günlerde artan sahte içkiden ölüm haberleri sonrası operasyonlara hız verildi. 81 ilde sahte alkol imalatçılarına yönelik son 1 haftada jandarma tarafından “ÇENGEL-16” operasyonları düzenlendi. 50 bin 105 litre sahte alkol ve etil alkol ele geçirilirken; sahte alkol üretimi yaptığı tespit edilen 46 şüpheli yakalandı.

Operasyonun detaylarını paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şu ifadelere yer verdi;

"Toplumumuzun sağlığını ve güvenliğini tehdit eden sahte alkol üreticilerine karşı mücadelemizde halkımızın duyarlılığı ve desteği çok önemli. Şüpheli durumları bize bildirin. Biz gereğini yapalım.

4 AYRI İMALATHANE TESPİT EDİLDİ

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinasyonunda; İl Jandarma Komutanlıklarınca 4 ayrı sahte/kaçak alkol imalathanesinin deşifre edildiği operasyonlarda;

◾️38 bin 322 litre sahte alkol,

◾️11 bin 783 litre etil alkol ve

◾️4 bin adet sahte bandrol ele geçirildi.

Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum."