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Son Dakika: 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması başladı

16.04.2021 19:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması 19.00 itibarıyla 81 ilde başladı. Kısıtlama pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek.

Son Dakika: 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Kovid-19 tedbirleri kapsamında ülke genelinde hafta sonu kesintisiz uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

İçişleri Bakanlığınca, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda alınan kararlar doğrultusunda Kovid-19 ile mücadeledeki kural ve önlemleri içeren "Kısmi Kapanma" konulu genelge 81 il valiliğine gönderilmişti.

Bu kapsamda, Türkiye genelinde saat 19.00 itibarıyla başlayan, cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayacak sokağa çıkma kısıtlaması, 19 Nisan Pazartesi saat 05.00'te sona erecek. Geçtiğimiz aylarda 21.00'de başlayan hafta içi sokağa çıkma yasağı saati 19.00'a alınmıştı.

NERELER AÇIK OLACAK?

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. 65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altında bulunanlar hariç, zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecek.
Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek.

KİMLER ÇIKACABİLECEK?

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak. (Bu iş yerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilecek.).
65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altında bulunanlar hariç ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebilecek.

Ramazan ayı süresince iftar saati ve hemen öncesinde oluşabilecek pide kuyrukları ve yoğunluğun oluşturacağı riskin önlenmesi amacıyla fırınlardaki özel sipariş üretimi de dahil pide ve ekmek üretimi iftardan 1 saat önce sonlandırılacak ve iftar saatine kadar sadece satış yapılabilecek. İftardan sonra fırınlarda üretim, satış ve diğer hazırlık işlemlerine devam edilebilecek.

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sokağa çıkma yasağı koronavirüs (Covid-19) pandemi

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