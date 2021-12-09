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Son Dakika: 9 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı

09.12.2021 21:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

9 Aralık Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 195 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 19 bin 696 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Salgın son 6 haftada benzer günlük vaka sayılarıyla seyretti. Avrupa'da görülen ani artışlar ülkemizde görülmedi. Bu olumlu durumu sürdürmek ve kayıplarımızı azaltmak için eksik aşıları tamamlamalı tedbirden taviz vermemeliyiz." ifadelerini kullandı.

Son Dakika: 9 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı

9 Aralık 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 350 bin 522 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 696 kişinin testi pozitif çıktı, 195 kişi yaşamını yitirdi. İyileşen sayısı ise 27 bin 263 oldu.

"SON 6 HAFTADA BENZER GÜNLÜK VAKA SAYILARI"

Güncel verileri Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Salgın son 6 haftada benzer günlük vaka sayılarıyla seyretti. Avrupa'da görülen ani artışlar ülkemizde görülmedi. Bu olumlu durumu sürdürmek ve kayıplarımızı azaltmak için eksik aşıları tamamlamalı tedbirden taviz vermemeliyiz." dedi.

9 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

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8 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (8 Aralık) koronavirüs nedeniyle 192 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 20 bin 874 olarak açıklanmıştı.

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