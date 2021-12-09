Son Dakika: 9 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı

9 Aralık 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 350 bin 522 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 696 kişinin testi pozitif çıktı, 195 kişi yaşamını yitirdi. İyileşen sayısı ise 27 bin 263 oldu.

"SON 6 HAFTADA BENZER GÜNLÜK VAKA SAYILARI"

Güncel verileri Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Salgın son 6 haftada benzer günlük vaka sayılarıyla seyretti. Avrupa'da görülen ani artışlar ülkemizde görülmedi. Bu olumlu durumu sürdürmek ve kayıplarımızı azaltmak için eksik aşıları tamamlamalı tedbirden taviz vermemeliyiz." dedi.

Salgın son 6 haftada benzer günlük vaka sayılarıyla seyretti. Avrupa'da görülen ani artışlar ülkemizde görülmedi. Bu olumlu durumu sürdürmek ve kayıplarımızı azaltmak için eksik aşıları tamamlamalı tedbirden taviz vermemeliyiz. pic.twitter.com/722F26y5EE — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 9, 2021

9 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

8 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (8 Aralık) koronavirüs nedeniyle 192 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 20 bin 874 olarak açıklanmıştı.





