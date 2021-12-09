Son Dakika: 9 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı

9 Aralık 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.
Türkiye'de son 24 saatte 350 bin 522 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 696 kişinin testi pozitif çıktı, 195 kişi yaşamını yitirdi. İyileşen sayısı ise 27 bin 263 oldu.
Güncel verileri Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Salgın son 6 haftada benzer günlük vaka sayılarıyla seyretti. Avrupa'da görülen ani artışlar ülkemizde görülmedi. Bu olumlu durumu sürdürmek ve kayıplarımızı azaltmak için eksik aşıları tamamlamalı tedbirden taviz vermemeliyiz." dedi.
Salgın son 6 haftada benzer günlük vaka sayılarıyla seyretti. Avrupa'da görülen ani artışlar ülkemizde görülmedi. Bu olumlu durumu sürdürmek ve kayıplarımızı azaltmak için eksik aşıları tamamlamalı tedbirden taviz vermemeliyiz. pic.twitter.com/722F26y5EE— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 9, 2021
Türkiye'de dün (8 Aralık) koronavirüs nedeniyle 192 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 20 bin 874 olarak açıklanmıştı.
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