Son Dakika: 9 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

9 Eylül 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 314 bin 793 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 846 kişinin testi pozitif çıktı, 257 kişi hayatını kaybetti. İyileşen sayısı ise 31 bin 322 oldu.

"ACI HABERİN SAYISI AZALDI"

Vaka sayımız 23.846. Dünle bugün arasında lehimize 68 fark var. Dün 262 olan can kaybımız, bugün 257. Acı haberin sayısı azaldı. Bu farklarda, sayılarla ifade edilemeyecek sonuçlar var. Hayat var. Bugün 100 milyon doz aşıya ulaştık. Birlikte bu tabloyu tümden değiştirebiliriz.

Vaka sayımız 23.846. Dünle bugün arasında lehimize 68 fark var. Dün 262 olan can kaybımız, bugün 257. Acı haberin sayısı azaldı. Bu farklarda, sayılarla ifade edilemeyecek sonuçlar var. Hayat var. Bugün 100 milyon doz aşıya ulaştık. Birlikte bu tabloyu tümden değiştirebiliriz. pic.twitter.com/n3osKV1nUw — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 9, 2021

9 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

8 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (8 Eylül) koronavirüs nedeniyle 262 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 23 bin 914 olarak açıklanmıştı.





