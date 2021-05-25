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  4. Son Dakika: 9 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon! Gözaltılar var

Son Dakika: 9 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon! Gözaltılar var

25.05.2021 07:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre İstanbul merkezli 9 ilde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasında yer aldığı gerekçesiyle aralarında muvazzaf askerlerinde bulunduğu 16 şüpheliden 12'si düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Son Dakika: 9 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon! Gözaltılar var

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ankesörlü telefon soruşturması kapsamında Terörle Mücadele Şubesine bağlı ekipler tarafından düzenlenen operasyonda Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY)'nin sözde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasında faaliyet yürüten şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

9 İLDE OPERASYON

Asker şahıslardan sorumlu olan sivil imamlar tarafından asker şahıslarla örgütsel gizlilik ve hücresel teşkilatlanma gereği iletişim amacıyla kullandığı tespit edilen sabit mavi renkli ankesörlü telefon kartlarından arandığı tespit edilen ve TSK içinde deşifre olmamış 16 kişiye yönelik İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı. Operasyonla ilgili çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Kaynak: İHA

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fetö İstanbul

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